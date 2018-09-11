Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарасова прокомментировала прокаты Медведевой и Загитовой
В Сочи расстреляли криминального авторитета
Пугачева и Галкин тратят на обучение детей 6 млн рублей в год
Появление лица погибшего главы ДНР разразило конфликт в Украине
Почему преемник Захарченко в ДНР не продержался и недели
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДомРезиновая ли Москва? Снимать или покупать жилье в столице?
Кедми назвал 2 причины, по которым РФ нельзя присоединять Донбасс
Сирия: пленный террорист ИГ выдал США
Кудрявцева, Лобода, Долина и другие на закрытии «Новой волны»
Над разводом Петросяна и Степаненко посмеялись в Comedy Club
Солнцев о разрыве Виктории Бони с миллиардером - СМИ
Воробьев впервые высказался о романе с Дубцовой
Сестра осужденного в РФ Сенцова рассказала о его состоянии
Российский авианосец включили в рейтинг худших
"Отвратительное чувство": Медведева опозорилась на соревнованиях
Я покидаю родину: Самойлова обманула ради ребёнка
Как недвижимость может обеспечить безбедную старость
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
10:01 (мск), источник: Ведомости

Дорогая нефть не помогает рублю

Доллар превысил 70 рублей, евро — 81 рубль. Банки резко увеличили заимствования у ЦБ — впервые с января.

Наверх
ЦБ: $ 69.8685   +0.84 € 80.6702   +0.31 ММВБ: $ 69.9200   -0.65 € 81.2650   -0.56
Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Нефть вверх, рубль вниз

В понедельник курс рубля обновил минимум за последние два года. К 17.55 доллар на Московской бирже подорожал на 43 коп. до 70,34 руб. — последний раз он столько стоил в марте 2016 г. Евро подорожал на 87 коп. до 81,67 руб. — это максимум с февраля 2016 г.

При таких ценах на нефть рубль никогда еще не стоил так дешево, говорит начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев. К 16.12 нефть марки Brent стоила $77,46/барр.

Рубль продолжает падать под давлением возможных санкций, говорит директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Рынок ожидает достаточно жестких мер — ограничения на покупку нового госдолга, продолжает он, замечая, что вряд ли санкции затронут долларовые операции российских госбанков, хотя такой вариант и предусмотрен законопроектом.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

При текущих ценах на нефть и уровне торгового баланса рубль должен стоить около 60 руб./$, говорит Романчук. Однако в случае особо негативных новостей доллар может подорожать до 72−72,5 руб. даже на этой неделе, но это будут предельные значения, указывает руководитель направления по анализу рынков УК «Ингосстрах-инвестиции» Валентин Журба. Ситуация станет более прогнозируемой после 14 сентября, когда ЦБ примет решение по ключевой ставке, пока же у рынка нет единых ожиданий на этот счет, говорит Веденеев.

Волатильность на рынках будет сохраняться всю неделю, пишут аналитики Альфа-банка. В четверг пройдет заседание по ставке ЦБ Турции, кроме того, усиливаются торговые разногласия: следующей мишенью должна стать Япония и США планируют ввести пошлину на товары из Китая еще на $200 млрд, перечисляют они, также влиять на рынки продолжат события в Сирии.

Занять рубли, купить валюту

Ситуация с валютной ликвидностью остается напряженной, говорят казначеи двух банков: сказываются продажи ОФЗ нерезидентами. Ставки привлечения валюты на межбанковском рынке уже достигли 4% годовых, это на 1−1,5 процентного пункта выше, чем было, отмечает один из них. При необходимости ЦБ сможет возобновить валютные операции репо, как делал это в 2014 г., напоминает он.

Пока банки начали активно занимать у ЦБ рубли. К 7 сентября их задолженность по репо выросла до 34,6 млрд руб., следует из данных ЦБ. К 10 сентября она составила 26,3 млрд руб. Последний раз банки привлекали по репо с ЦБ более 30 млрд руб. в середине января этого года, но тогда уже к концу месяца объемы резко упали до 200 млн. В августе банки были должны по репо около 3−6 млрд руб.

Банки сократили заимствования у Минфина, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Минфин проводит операции репо под залог ОФЗ, но 7 сентября их не было. Деньги Минфина дешевле денег ЦБ — 7,3% годовых против 8,25% годовых, замечает он: «Скорее всего банки переключились на другой источник фондирования. Другие, вероятно, сократили межбанковское кредитование (МБК). Это повлияло на кредитные организации, привлекавшие МБК, — вероятно, они были вынуждены обратиться за дорогими деньгами ЦБ».

Новость
Черная полоса для рубля. Как сильно вырастут доллар и евро?

За деньгами ЦБ банки, как правило, обращаются при возникновении временных сложностей, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Однако 30 млрд руб. — это очень мало и не говорит о проблемах в секторе, отмечает он: «У банков по-прежнему избыток рублевой ликвидности». Профицит ликвидности в банковском секторе сейчас составляет 3 трлн руб., следует из данных ЦБ.

Ситуация изменилась, обращает внимание аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков: впервые за долгое время ЦБ стал занимать банкам больше, чем привлекать от них. «Если смотреть все операции банков с ЦБ, включая кредиты, депозиты и валютные свопы, то мы увидим отрицательное сальдо». По данным ЦБ, на 6 сентября отрицательное сальдо составляло 157 млрд руб., на 7 сентября — 252 млрд руб., на 10 сентября — 237 млрд руб.

«Потребность в рублевой ликвидности часто возрастает в период ослабления курса, когда банки пытаются вести спекулятивную игру против рубля», — говорит Волков. Банки могли взять больше денег для игры на понижение — чтобы привлечь иностранную валюту и купить валютные свопы, нужно сначала занять рубли.

«Юникредит банк», Бинбанк, Совкомбанк не увеличивали привлечение средств от ЦБ, сообщили их представители. Представитель Сбербанка от комментариев отказался, представители остальных банков из топ-20 не ответили на вопросы «Ведомостей».

Следите за развитием темы«Падение курса рубля»
 Региональные выборы принесли властям больше неприятностей, чем ожидалось
Избиратели наказали кандидатов от власти за пенсионную реформу
Минтруд обновил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий
Родители студентки ищут ей в помощь дворецкого и повара
Самозанятых россиян освободят от пенсионных взносов в ПФР
Тимати и Нурмагомедов обменялись жесткой критикой
Эксперты назвали главных пострадавших от майских указов Путина
Черная полоса для рубля. Как сильно вырастут доллар и евро?
В Австралии нашли огромные золотые самородки (фото)
Спорт
«Реал» признан лучшим клубом Европы по версии ECA Награждение прошло в рамках генеральной ассамблеи Ассоциации европейских клубов
Hi-Tech
Почему засыпать под звуки природы опасно Вашим ушам это не нравится.
Авто
Что купить за миллион: варианты от «Авто Mail.Ru» Какую машину можно купить осенью 2018 года за миллион рублей? Чтобы надежная, красивая, безопасная и комфортная? И чтобы с ее эксплуатацией не было проблем, а потом можно было легко продать на вторичном рынке?
Кино
Кудрявцева, Лобода, Долина и другие на закрытии «Новой волны» Победителем конкурса стал участник из России Дан Розин
Недвижимость
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Как недвижимость может обеспечить безбедную старость
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
У туристов появится препятствие в самую посещаемую страну
Леди
Шнуров со спутницей, Тодоренко и Смолов на премии «Человек года 2018» Человеком года стал форвард сборной России Артем Дзюба.
Здоровье
Ученые советуют отказываться от алкоголя хотя бы раз в неделю «Разгрузочный» день поможет восстановить здоровье.
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь