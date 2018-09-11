Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарасова прокомментировала прокаты Медведевой и Загитовой
В Сочи расстреляли криминального авторитета
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети фото с 2-месячной дочкой
Актеры одной роли: как сложилась их судьба
В Латвии сообщили о приближении российской субмарины
Москвичи рассказали, есть ли жизнь за МКАДомРезиновая ли Москва? Снимать или покупать жилье в столице?
Кедми назвал 2 причины, по которым РФ нельзя присоединять Донбасс
Сирия: пленный террорист ИГ выдал США
Кудрявцева, Лобода, Долина и другие на закрытии «Новой волны»
Над разводом Петросяна и Степаненко посмеялись в Comedy Club
Солнцев о разрыве Виктории Бони с миллиардером - СМИ
Воробьев впервые высказался о романе с Дубцовой
Меркель о серьезном призыве к Путину: надеюсь, что прислушается
Москва потеряла двух долларовых миллиардеров
"Отвратительное чувство": Медведева опозорилась на соревнованиях
Я покидаю родину: Самойлова обманула ради ребёнка
Как выглядит самый мистический мост в Германии (фото)
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
16От заката до рассвета
09:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Туристы обжились за границей

Путешественники живут за рубежом долго и дорого.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Несмотря на слабеющий рубль, минувшим летом выросло число самостоятельных путешественников из России, отдавших предпочтение отдыху за границей. В структуре спроса на отели доля зарубежных направлений за год достигла 45%. Средняя продолжительность поездки увеличилась на 15%, а ее цена — почти на треть. Наибольший рост цен как в России, так и за рубежом показали бюджетные средства размещения.

Доля зарубежных направлений в структуре бронирований отелей на летний период в этом году составила 45%, увеличившись на 9 процентных пунктов к аналогичному периоду 2017 года, сообщается в исследовании Ostrovok.ru. Этот же показатель для внутренних направлений за год сократился с 64% до 55%. Средняя стоимость сделанного бронирования отелей за рубежом при этом увеличилась на 29%, до 45,4 тыс. руб. Представитель Ostrovok.ru Наталья Радченкова объясняет тенденцию новым витком ослабления рубля. Вторым фактором, по ее словам, оказался рост на 15% за год средней продолжительности поездки за рубеж: по итогам лета она составила 5,4 дня. Средняя стоимость бронирований отелей, сделанных летом внутри России, за год снизилась на 3% — до 6,6 тыс. руб. На это повлияло сокращение среднего срока путешествия по стране на 7% — до 2,2 дня.

Рост средней стоимости проживания по итогам летнего сезона был отмечен в средствах размещения практически всех типов. Но наиболее заметно цены увеличились в бюджетном сегменте. На зарубежных рынках, согласно данным Ostrovok.ru, стоимость одной ночи в хостеле по итогам лета выросла на 20% к тому же периоду прошлого года — до 3 тыс. руб. Наименьшую динамику показали пятизвездные отели — проживание здесь подорожало лишь на 5%, до 14,6 тыс. руб. за ночь. На внутреннем рынке лидером роста стоимости оказались гостиницы категории «одна звезда», подорожавшие на 35%, до 2,7 тыс. руб. за ночь. Апартаменты выросли в цене на 21% — до 3,3 тыс. руб. за ночь.

«Это связано с проведением чемпионата мира (ЧМ) по футболу, резко увеличившим спрос на самые бюджетные средства размещения», — говорит госпожа Радченкова.

Данные Ostrovok.ru подтверждают системы краткосрочного бронирования жилья. Так, в Avito зафиксировали, что стоимость посуточной аренды квартир по итогам летнего сезона в России увеличилась в среднем на 33%, но в городах проведения ЧМ рост оказался еще более заметным.

Лидером по подорожанию стоимости размещения стал Волгоград: снять жилье в краткосрочную аренду летом здесь было на 151% дороже, чем годом ранее, — ночь обходилась в среднем в 3,4 тыс. руб. В Самаре аналогичный показатель вырос на 123%, до 3,4 тыс. руб., в Нижнем Новгороде — на 133%, до 3,7 тыс. руб.

По данным Tvil.ru, в среднем стоимость летних броней в мини-отелях и апартаментах выросла на 10% по сравнению с прошлым летом, а в городах ЧМ рост составил 20%. Управляющий директор «Avito недвижимость» Иван Дубровин при этом не ждет значительного спада показателя в будущем году. «С одной стороны, такого мощного драйвера, как ЧМ, больше не будет, с другой — посуточная аренда в принципе становится все более популярной», — рассуждает он.

Согласно данным Ostrovok.ru, наиболее востребованными зарубежными направлениями прошедшим летом стали Париж, Барселона, Ницца и Прага, внутренними — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ялта и Севастополь. Одной из тенденций летнего сезона Наталья Радченкова называет резкий рост интереса к направлениям, которые традиционно бронируются в составе организованных пакетных туров. В их числе Дубай и испанский регион Коста-дель-Соль. «Повлиять на предпочтения туристов могло прекращение деятельности нескольких крупных туроператоров и сокращение чартерных рейсов на популярные зарубежные курорты», — полагает госпожа Радченкова. Ту же тенденцию ранее заметили системы самостоятельного бронирования билетов. Так, согласно расчетам Biletix, продажи авиабилетов в Тиват за год выросли на 61%, Бургас — на 58%.

Александра Мерцалова

 Внешние факторы снова обрушили рубль
В Россию едет американский переговорщик: у него важная миссия
Минтруд обновил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий
Netflix купил права на показ двух российских мультсериалов
Родители студентки ищут ей в помощь дворецкого и повара
Самозанятых россиян освободят от пенсионных взносов в ПФР
Тимати и Нурмагомедов обменялись жесткой критикой
Эксперты назвали главных пострадавших от майских указов Путина
Черная полоса для рубля. Как сильно вырастут доллар и евро?
Спорт
«Реал» признан лучшим клубом Европы по версии ECA Награждение прошло в рамках генеральной ассамблеи Ассоциации европейских клубов
Hi-Tech
Почему засыпать под звуки природы опасно Вашим ушам это не нравится.
Авто
Что купить за миллион: варианты от «Авто Mail.Ru» Какую машину можно купить осенью 2018 года за миллион рублей? Чтобы надежная, красивая, безопасная и комфортная? И чтобы с ее эксплуатацией не было проблем, а потом можно было легко продать на вторичном рынке?
Кино
Кудрявцева, Лобода, Долина и другие на закрытии «Новой волны» Победителем конкурса стал участник из России Дан Розин
Недвижимость
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Как недвижимость может обеспечить безбедную старость
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
У туристов появится препятствие в самую посещаемую страну
Леди
Шнуров со спутницей, Тодоренко и Смолов на премии «Человек года 2018» Человеком года стал форвард сборной России Артем Дзюба.
Здоровье
Ученые советуют отказываться от алкоголя хотя бы раз в неделю «Разгрузочный» день поможет восстановить здоровье.
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь