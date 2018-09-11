Туристы обжились за границей

Доля зарубежных направлений в структуре бронирований отелей на летний период в этом году составила 45%, увеличившись на 9 процентных пунктов к аналогичному периоду 2017 года, сообщается в исследовании Ostrovok.ru. Этот же показатель для внутренних направлений за год сократился с 64% до 55%. Средняя стоимость сделанного бронирования отелей за рубежом при этом увеличилась на 29%, до 45,4 тыс. руб. Представитель Ostrovok.ru Наталья Радченкова объясняет тенденцию новым витком ослабления рубля. Вторым фактором, по ее словам, оказался рост на 15% за год средней продолжительности поездки за рубеж: по итогам лета она составила 5,4 дня. Средняя стоимость бронирований отелей, сделанных летом внутри России, за год снизилась на 3% — до 6,6 тыс. руб. На это повлияло сокращение среднего срока путешествия по стране на 7% — до 2,2 дня.



Рост средней стоимости проживания по итогам летнего сезона был отмечен в средствах размещения практически всех типов. Но наиболее заметно цены увеличились в бюджетном сегменте. На зарубежных рынках, согласно данным Ostrovok.ru, стоимость одной ночи в хостеле по итогам лета выросла на 20% к тому же периоду прошлого года — до 3 тыс. руб. Наименьшую динамику показали пятизвездные отели — проживание здесь подорожало лишь на 5%, до 14,6 тыс. руб. за ночь. На внутреннем рынке лидером роста стоимости оказались гостиницы категории «одна звезда», подорожавшие на 35%, до 2,7 тыс. руб. за ночь. Апартаменты выросли в цене на 21% — до 3,3 тыс. руб. за ночь.



«Это связано с проведением чемпионата мира (ЧМ) по футболу, резко увеличившим спрос на самые бюджетные средства размещения», — говорит госпожа Радченкова.



Данные Ostrovok.ru подтверждают системы краткосрочного бронирования жилья. Так, в Avito зафиксировали, что стоимость посуточной аренды квартир по итогам летнего сезона в России увеличилась в среднем на 33%, но в городах проведения ЧМ рост оказался еще более заметным.