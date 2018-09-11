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06:31 (мск), источник: РИА Новости

Орешкин рассказал, когда станут популярными «русские оффшоры»

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Специальные административные районы (САР) после первых опытов перерегистрации в них компаний станут более востребованными у бизнеса, со своей стороны российские власти по мере наработки практики готовы подстроить регулирование, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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Источник: РИА Новости

«Создан новый режим, еще людям непонятно, как он работает, такой практики перерегистраций компаний нет. Поэтому, конечно же, в первую очередь идут либо те, кого совсем агрессивно вынуждают это сделать, вы сейчас упомянули холдинг Дерипаски, который сейчас работает в этом направлении, либо те компании, которым это просто сделать», — сказал Орешкин, выступая в среду на сессии Восточного экономического форума.

Он отметил, что Минэкономразвития в настоящее время работает с одной из дальневосточных групп, чтобы она здесь стала первым резидентом. «Это история там, где это не сопряжено с большими транзакционными издержками, где это можно сделать довольно просто», — добавил глава Минэкономразвития.

«Сейчас очень важно наработать практику, получить первые перерегистрации. Когда этот режим станет более понятным, более прозрачным, мы увидим сразу гораздо больше компаний, которые захотят это сделать, с одной стороны, с другой стороны, мы будем понимать, в каких местах нужно еще подкручивать регулирование, чтобы оно работало эффективно и было удобно», — подытожил Орешкин.

Контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, соответствующий пакет законов вступил в силу в августе. Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций.

Одна из целей создания САР — минимизировать возможные последствия санкций со стороны иностранных государств. И уже в августе планы по перерегистрации в одном из специальных административных районов РФ анонсировали две компании, попавшие под санкции США как контролируемые бизнесменом Олегом Дерипаской: «Русал» планирует это для своей основной структуры United Company Rusal Plc (UC Rusal), En+ Group — для дочернего En+ Holding Limited, которое объединяет энергетический сегмент.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11—13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Смена прописки. Компания Олега Дерипаски переезжает в российский офшор
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