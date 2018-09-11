Орешкин рассказал, когда станут популярными «русские оффшоры»

Источник: РИА Новости

«Создан новый режим, еще людям непонятно, как он работает, такой практики перерегистраций компаний нет. Поэтому, конечно же, в первую очередь идут либо те, кого совсем агрессивно вынуждают это сделать, вы сейчас упомянули холдинг Дерипаски, который сейчас работает в этом направлении, либо те компании, которым это просто сделать», — сказал Орешкин, выступая в среду на сессии Восточного экономического форума.

Он отметил, что Минэкономразвития в настоящее время работает с одной из дальневосточных групп, чтобы она здесь стала первым резидентом. «Это история там, где это не сопряжено с большими транзакционными издержками, где это можно сделать довольно просто», — добавил глава Минэкономразвития.

«Сейчас очень важно наработать практику, получить первые перерегистрации. Когда этот режим станет более понятным, более прозрачным, мы увидим сразу гораздо больше компаний, которые захотят это сделать, с одной стороны, с другой стороны, мы будем понимать, в каких местах нужно еще подкручивать регулирование, чтобы оно работало эффективно и было удобно», — подытожил Орешкин.

Контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, соответствующий пакет законов вступил в силу в августе. Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций.

Одна из целей создания САР — минимизировать возможные последствия санкций со стороны иностранных государств. И уже в августе планы по перерегистрации в одном из специальных административных районов РФ анонсировали две компании, попавшие под санкции США как контролируемые бизнесменом Олегом Дерипаской: «Русал» планирует это для своей основной структуры United Company Rusal Plc (UC Rusal), En+ Group — для дочернего En+ Holding Limited, которое объединяет энергетический сегмент.