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06:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Дороги на Дальнем Востоке будут строить китайцы

Соглашение о совместном развитии автодорожной инфраструктуры подписано на Восточном экономическом форуме, сообщает DEITA. RU.

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Источник: ДЕЙТА

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), китайская государственная дорожно-строительная и сервисная компания Shandong Hi-Speed Group, правительство Хабаровского края и российская строительная группа «ВИС» подписали соглашение о совместном развитии автодорожной инфраструктуры в Хабаровском крае.

Прежде всего речь идет о строительстве объездной дороги в обход Хабаровска. Партнеры будут участвовать в совместной эксплуатации и обслуживании автодорог в Хабаровском крае, а также строительстве сопутствующей инфраструктуры. Это первый подобный проект с участием частного китайского инвестора в области транспортной инфраструктуры.

«Полагаем, что опыт китайской стороны в строительстве и управлении современными автомобильными магистралями поможет сделать наши дороги более комфортными, безопасными и эффективными, — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Восточный экономический форум учрежден указом президента России Владимира Путина. В этом году он проходит 11—13 сентября на острове Русский.

На официальном сайте форума опубликована расширенная деловая программа. Также для участников форума, жителей и гостей Владивостока подготовлены масштабные культурная и спортивная программы.

Дмитрий Санников.

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