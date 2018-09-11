Дороги на Дальнем Востоке будут строить китайцы
Соглашение о совместном развитии автодорожной инфраструктуры подписано на Восточном экономическом форуме, сообщает DEITA. RU.
Соглашение о совместном развитии автодорожной инфраструктуры подписано на Восточном экономическом форуме, сообщает DEITA. RU.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), китайская государственная
Прежде всего речь идет о строительстве объездной дороги в обход Хабаровска. Партнеры будут участвовать в совместной эксплуатации и обслуживании автодорог в Хабаровском крае, а также строительстве сопутствующей инфраструктуры. Это первый подобный проект с участием частного китайского инвестора в области транспортной инфраструктуры.
«Полагаем, что опыт китайской стороны в строительстве и управлении современными автомобильными магистралями поможет сделать наши дороги более комфортными, безопасными и эффективными, — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Восточный экономический форум учрежден указом президента России Владимира Путина. В этом году он проходит
На официальном сайте форума опубликована расширенная деловая программа. Также для участников форума, жителей и гостей Владивостока подготовлены масштабные культурная и спортивная программы.
Дмитрий Санников.