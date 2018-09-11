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12:12 (мск), источник: ТАСС

Путин призвал инвесторов руководствоваться реалиями, а не стереотипами

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/ — Президент подчеркнул, что «Дальний Восток сегодня открывает большие перспективы для бизнеса по самому широкому кругу вопросов».

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Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин призвал иностранных инвесторов при сотрудничестве с Россией ориентироваться не на стереотипы, а на современные реалии.

«Важно, чтобы зарубежные инвесторы, вообще любые инвесторы, приходящие на Дальний Восток, не находились в плену стереотипов, а принимая решения, ориентировались не на вчерашний день, а на будущее», — заявил глава государства на встрече с представителями зарубежных деловых кругов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом Путин подчеркнул, что «Дальний Восток сегодня открывает большие перспективы для бизнеса по самому широкому кругу вопросов».

Российский лидер предложил поговорить инвесторам «в неформальной, доверительной обстановке» о том, как более активно продвигать экономические инициативы на Дальнем Востоке. «Наш безусловный приоритет — это поступательное, комплексное развитие всего Дальневосточного региона», — заверил он.

Механизмы для стимулирования деловой активности

Путин напомнил, что за последние годы в регионе начали работать многие механизмы для стимулирования деловой активности, включая льготные, налоговые и административные режимы. «Мы предлагаем инвесторам удобные финансовые инструменты, развиваем инфраструктуру, энергетику, транспорт», — перечислил он. Президент признал, что еще далеко не все сделано, объяснив проблемы огромной территорией региона. Тем не менее, по его словам, наращивается пропускная способность железных дорог, мощности морских портов, улучшается качество профессионального образования.

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«Создаем максимально комфортные, во всяком случае, стремимся к созданию максимально комфортных условий для притока капиталов на Дальний Восток России для роста эффективности и масштаба реализованных здесь проектов», — отметил глава российского государства. Он также обратил внимание на «объективные естественные преимущества региона — выгодное географическое положение, высокая обеспеченность ресурсами». Среди сфер для инвестиций Путин назвал «не только традиционные отрасли — добыча и первичная переработка сырья, транспорт, торговля». «Перспективное развитие региона мы связываем с укреплением его научно-технического и образовательного потенциала, с открытием производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, поэтому в первую очередь будем поддерживать инициативы по созданию высокотехнологичных, наукоемких производств, качественных, высокопроизводительных рабочих мест, проекты, которые расширяют экспортные возможности Дальнего Востока и всей Российской Федерации», — заверил российский лидер.

Протокольные обязательства

В начале беседы Путин выразил сожаление, что встреча не получится такой продолжительной, как этого бы хотелось, так как у президента есть протокольные обязательства.

Я думаю, вы отнесетесь к этому с пониманием. Конечно, я понимаю, что самые-то важные партнеры для нас — это вы, те люди, которые непосредственно работают, но поскольку я являюсь хозяином сегодняшнего мероприятия, то должен быть вежливым по отношению к моим непосредственным гостям, лидерам государств, которые принимают участие в форуме.
Владимир Путин
глава РФ

Поддержка властей

Также президент сказал, что лучшие проекты с иностранными инвестициями на Дальнем Востоке могут рассчитывать на поддержку властей.

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«Конкуренция за возможность работы на Дальнем Востоке растет и мы готовы поддерживать лучшие, наиболее проработанные проекты и крупных корпораций, и малого, и среднего бизнеса», — обратился Путин к бизнесменам. Он заверил, что на эту поддержку настроены и федеральные органы власти, и регионы Дальнего Востока.

«Общим требованием для всех проектов является соблюдение строгих экологических стандартов, бережливое отношение к окружающей среде», — подчеркнул Путин. Он отметил, что для иностранных инвесторов в этом нет ничего нового — «в ваших странах происходит все то же самое».

В этом году в форуме принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.

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