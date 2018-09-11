Путин рассчитывает, что товарооборот РФ и Китая в 2018 году вырастет до $100 млрд
ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/ — Президент России также высоко оценил доверительные отношения Москвы и Пекина в сфере политики, безопасности и обороны.
ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/ — Президент России также высоко оценил доверительные отношения Москвы и Пекина в сфере политики, безопасности и обороны.
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что объем торговли между РФ и Китаем в 2018 году достигнет планки $100 млрд.
«$87 млрд [составил объем товарооборота] — в прошлом году, в этом году почти наверняка выйдем на $100 млрд», — отметил российский лидер, открывая встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин поблагодарил своего коллегу и его делегацию за визит на Восточный экономический форум, на полях которого и проходит эта встреча. По словам президента, китайская делегация оказалась самой представительной, в нее вошло около 1 тыс. человек. «Это и понятно, потому что объем наших отношений очень большой», — отметил Путин.
Президент РФ высоко оценил доверительные отношения Москвы и Пекина в сфере политики, безопасности и обороны. «Мы знаем, что вы лично уделяете большое внимание развитию