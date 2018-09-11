Путин рассчитывает, что товарооборот РФ и Китая в 2018 году вырастет до $100 млрд

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что объем торговли между РФ и Китаем в 2018 году достигнет планки $100 млрд.

«$87 млрд [составил объем товарооборота] — в прошлом году, в этом году почти наверняка выйдем на $100 млрд», — отметил российский лидер, открывая встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Читайте также Путин призвал инвесторов руководствоваться реалиями, а не стереотипами

Путин поблагодарил своего коллегу и его делегацию за визит на Восточный экономический форум, на полях которого и проходит эта встреча. По словам президента, китайская делегация оказалась самой представительной, в нее вошло около 1 тыс. человек. «Это и понятно, потому что объем наших отношений очень большой», — отметил Путин.