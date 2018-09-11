Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отрезвление: Значение решения Константинополя по Украине,- Халдей
Mach 1 — новый Ford, который может убить Focus
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с мужем
Известная фигуристка разбогатела, продав дом после развода
Фильм Хабенского выдвинули на премию «Оскар»
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
Причина отказа космонавтов РФ на МКС слушаться командира из США
Девушки с формами: что такое бодипозитив
Кудрявцева, Лобода, Долина и другие на закрытии «Новой волны»
Над разводом Петросяна и Степаненко посмеялись в Comedy Club
Госпитализирован Никита Михалков - СМИ
Воробьев впервые высказался о романе с Дубцовой
Реакция Пескова на действия полиции в акции против реформы пенсий
МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО
"Отвратительное чувство": Медведева опозорилась на соревнованиях
Я покидаю родину: Самойлова обманула ради ребёнка
Известная фигуристка разбогатела, продав дом после развода
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
16От заката до рассвета
11:37 (мск), источник: RNS

«Мегафон», Mail.ru Group и РФПИ получат контрольный пакет в AliExpress Russia

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group объявили в ходе ВЭФ-2018 о создании совместного предприятия. В рамках сделки Alibaba передаст контрольный пакет в AliExpress «Мегафону», Mail.ru Group и РФПИ, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В рамках сделки Alibaba Group сделает бизнес AliExpress в России частью нового совместного предприятия, которое будет включать в себя текущие локальные и трансграничные операционные активы Alibaba Group в России, в том числе бизнес международной платформы электронной коммерции AliExpress и российской B2C площадки Tmall. В дальнейшем Alibaba Group будет инвестировать денежные средства и другие ресурсы в СП для поддержания его деятельности.

Читайте также
Посылки из Китая приедут в Россию вдвое быстрее

РФПИ станет стратегическим инвестором AliExpress Russia, приобретя общую долю в 13% путём инвестиций в капитал и приобретения дополнительной доли СП у Alibaba Group.

«Мегафон» в рамках сделки продаст Alibaba Group свою долю в 10% в Mail.Ru Group в обмен на 24% доли в AliExpress Russia.

Mail.Ru Group передаст СП свой бизнес электронной коммерции Pandao, денежные средства, а также дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.Ru Group. Доля компании в AliExpress Russia составит 15%.

AliExpress Russia и Mail.Ru Group заключат соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен траффиком и продуктовыми инициативами, говорится в сообщении.

В рамках СП планируется расширить экосистему и возможности повседневного использования сервиса за счет инвестирования в другие бизнесы совместно с Mail.Ru Group, включая FoodTech и другие направления, указано в сообщении.

Читайте также
Наследие Джека Ма. Как учитель стал самым богатым человеком в Китае

После завершения транзакций в рамках условий по закрытию сделки и её согласования всеми партнерами в СП, владельцами AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), «Мегафон» (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%).

В сообщении говорится, что AliExpress Russia получит доступ к стомиллионной аудитории Mail.Ru Group в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх. Также ожидается, что AliExpress Russia усилит глобальную экосистему Alibaba Group, что позволит предложить потребителям широкий ассортимент продуктов всех ценовых категорий из России, Китая и других стран мира.

«СП создаст широкие возможности для российского малого и среднего бизнеса. Они получат доступ к обширной экосистеме, позволяющей местным предпринимателям продавать товары в своей стране и за рубежом. Платформами Alibaba пользуются более 600 млн потребителей; таким образом, у российского малого и среднего бизнеса появится доступ к рынку, в четыре раза превышающему численность населения России, и включающему потребителей из Китая, Юго-Восточной Азии, Турции, Европы, Индии и других стран», — говорится в сообщении.

 Есть ли на Украине «колоссальные» запасы газа
Путин назвал главные проблемы Дальнего Востока
Россия начала крупнейшие со времен СССР военные учения (фото)
Родители студентки ищут ей в помощь дворецкого и повара
Черная полоса для рубля. Как сильно вырастут доллар и евро?
Эксперты назвали главных пострадавших от майских указов Путина
Тимати и Нурмагомедов обменялись жесткой критикой
Людей закидали пирожными во время массовых гуляний в Томске
«Мегафон», Mail.Ru Group и РФПИ создают лидера в онлайн-торговле
Спорт
«Реал» признан лучшим клубом Европы по версии ECA Награждение прошло в рамках генеральной ассамблеи Ассоциации европейских клубов
Hi-Tech
Почему засыпать под звуки природы опасно Вашим ушам это не нравится.
Авто
На границе Россия-Финляндия ожидается транспортный коллапс Власти Финляндии попросили смягчить правила въезда машин в ответ на вступившие в силу изменения в российском законодательстве
Кино
Кудрявцева, Лобода, Долина и другие на закрытии «Новой волны» Победителем конкурса стал участник из России Дан Розин
Недвижимость
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Как недвижимость может обеспечить безбедную старость
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Леди
Шнуров со спутницей, Тодоренко и Смолов на премии «Человек года 2018» Человеком года стал форвард сборной России Артем Дзюба.
Здоровье
Ученые советуют отказываться от алкоголя хотя бы раз в неделю «Разгрузочный» день поможет восстановить здоровье.
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь