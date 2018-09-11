«Мегафон», Mail.ru Group и РФПИ получат контрольный пакет в AliExpress Russia

Источник: РИА "Новости"

В рамках сделки Alibaba Group сделает бизнес AliExpress в России частью нового совместного предприятия, которое будет включать в себя текущие локальные и трансграничные операционные активы Alibaba Group в России, в том числе бизнес международной платформы электронной коммерции AliExpress и российской B2C площадки Tmall. В дальнейшем Alibaba Group будет инвестировать денежные средства и другие ресурсы в СП для поддержания его деятельности.

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РФПИ станет стратегическим инвестором AliExpress Russia, приобретя общую долю в 13% путём инвестиций в капитал и приобретения дополнительной доли СП у Alibaba Group.

«Мегафон» в рамках сделки продаст Alibaba Group свою долю в 10% в Mail.Ru Group в обмен на 24% доли в AliExpress Russia.

Mail.Ru Group передаст СП свой бизнес электронной коммерции Pandao, денежные средства, а также дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.Ru Group. Доля компании в AliExpress Russia составит 15%.

AliExpress Russia и Mail.Ru Group заключат соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен траффиком и продуктовыми инициативами, говорится в сообщении.

В рамках СП планируется расширить экосистему и возможности повседневного использования сервиса за счет инвестирования в другие бизнесы совместно с Mail.Ru Group, включая FoodTech и другие направления, указано в сообщении.

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После завершения транзакций в рамках условий по закрытию сделки и её согласования всеми партнерами в СП, владельцами AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), «Мегафон» (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%).

В сообщении говорится, что AliExpress Russia получит доступ к стомиллионной аудитории Mail.Ru Group в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх. Также ожидается, что AliExpress Russia усилит глобальную экосистему Alibaba Group, что позволит предложить потребителям широкий ассортимент продуктов всех ценовых категорий из России, Китая и других стран мира.