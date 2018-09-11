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11:19 (мск), источник: Ведомости

Роструд составил списки компаний с людьми предпенсионного возраста

Роструд составил и передал в службы занятости списки из 340 тыс. предприятий, на которых в 2019 г. будут работать граждане предпенсионного возраста. Об этом рассказал председатель Роструда Всеволод Вуколов во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Источник: РИА "Новости"

«Мы сейчас передали порядка 340 тыс. предприятий в службы занятости, списки передали в регионы, чтобы уже сегодня работать с предпенсионерами адресно. Чтобы сегодня понять, чему их переучивать, что им предложить», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вуколов пояснил, что речь идет о предприятиях, на которых будут работать люди, входящие в предпенсионный возраст именно в 2019 г.

Председатель Роструда отметил, что сегодня ведомство ведет мониторинг порядка 400 тыс. предприятий, где работают лица предпенсионного возраста. По его словам, служба выявляет сотрудников, которых собираются сократить, и проводят проверки «на предмет соблюдения защиты прав лиц предпенсионного возраста».

29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением о пенсионной реформе и объявил о смягчении ее условий, в частности он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Также меры, которые предложил Путин, предполагают, что на переходный период предпенсионным возрастом будет считаться пять лет до наступления срока выхода на пенсию вместо двух, как сейчас.

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Президент заявил о необходимости установить для работодателей ответственность вплоть до уголовной за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу из-за возраста. Он поручил правительству разработать меры стимулирования бизнеса «принимать и сохранять» на работе граждан предпенсионного возраста и утвердить программу по повышению квалификации. Кроме того, Путин предложил увеличить для людей предпенсионного возраста пособие по безработице.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформы. Нижняя палата парламента приняла его в первом чтении в первоначальной версии. 6 сентября в Госдуму внесли поправки, которые предложил Путин, и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что фракция обеспечит принятие этих изменений. Второе чтение пенсионного законопроекта должно пройти во время осенней сессии Госдумы.

Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
Источник:©РИА "Новости"
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