Alibaba, «Мегафон», Mail.Ru и РФПИ хотят создать лидера в российской онлайн-торговле
Они инвестируют в совместное предприятие в России.
Они инвестируют в совместное предприятие в России.
Китайский
Участники совместного предприятия (СП) вложат в него капитал и активы. РФПИ получит 13% AliExpress Russia, «Мегафон» — 24%, продав группе Alibaba 10% в Mail.Ru Group. Последняя внесет в СП принадлежащую ей площадку для покупок у китайских продавцов Pandao и деньги, получив 15% AliExpress Russia.
Получается, у российских партнеров будет 52% СП, а у китайской стороны — остальные 48%. Сколько именно вложит каждая сторона в денежном выражении, участники сделки отказались раскрыть. По данным источника «Ведомостей», близкого к сделке, РФПИ вложит в СП до $300 млн. Представитель фонда не ответил о сумме инвестиций в СП.
Сделку предполагается закрыть в I квартале 2019 г.
Как отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, AliExpress Russia станет «неоспоримым лидером на российском рынке электронной коммерции» (цитата по сообщению компании). Уже сейчас AliExpress — самая популярная площадка для зарубежных
Mail.Ru Group запустила Pandao в конце 2017 г. — это
«В рамках СП планируется расширить экосистему и возможности повседневного использования сервиса за счет инвестирования в другие бизнесы совместно с Mail.Ru Group, включая FoodTech (сервисы заказа еды. — “Ведомости”) и другие направления», — подчеркивается в сообщении.
AliExpress Russia получит доступ к стомиллионной аудитории Mail.Ru Group в соцсетях, мессенджерах, почте и
Кроме того, СП поможет выходу российских игроков на глобальные рынки, добавила президент B2B-направления Alibaba Group Труди Дай. «В ближайшие месяцы первым этапом может стать глобализация более сотни российских брендов — и платформой для этого выступит AliExpress», — добавила она.
Для «Мегафона» сделка укладывается в его стратегию развития цифрового мира, в рамках которой компания хочет создавать новые возможности более чем для 76 млн своих клиентов, приводятся в сообщении слова гендиректора оператора связи Сергея Солдатенкова. Для Mail.Ru Group «партнерство позволит значительно увеличить доступ к различным сегментам коммерческих предложений, в том числе от зарубежных и местных продавцов», отметил гендиректор группы Борис Добродеев.