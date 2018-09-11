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12:55 (мск), источник: Ведомости

Орешкин посоветовал продавать доллары и покупать рубли

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что при текущей ситуации на рынке следует продавать доллары и покупать рубли. «Да», — ответил он на соответствующий вопрос в интервью Business FM.

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Источник: РИА "Новости"

В макропрогнозе Минэкономразвития заложен среднегодовой курс рубля к доллару на 2018 г. в 61,6 руб./$ и 63,9 руб./$ на 2019 г. Орешкин подтвердил, что в среднесрочной перспективе ожидает укрепление курса до 63−64 руб. за доллар. Из-за возникшей в августе волатильности на рынке Минэкономразвития пересмотрело динамику курса рубля и оттока капитала на ближайшие 6−12 месяцев. Однако «долгосрочно, за пределами 12 месяцев, мы не видим ни одной причины, почему бы эти показатели менять», подчеркнул Орешкин.

Вы знаете известную цитату Уоррена Баффетта: покупать нужно тогда, когда боишься. Потому что, когда все хорошо и все уверены в чем-то, означает, наоборот, что у этого актива перспектив немного.
Максим Орешкин
Министр экономического развития

«Поэтому сейчас мы отклонились, все находятся в некотором нервозном состоянии на рынке. Это все транслируется в те значения, которые мы видим, но по мере того, как ситуация дойдет до определенного пика и начнет разворачиваться, мы увидим такое же быстрое движение и назад», — заключил Орешкин.

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Министр отметил, что стабильность курса рубля основывается на бюджетном правиле, которое предусматривает покупку иностранной валюты на дополнительные нефтегазовые доходы и их резервирование, а также политике Центробанка по удержанию инфляции возле 4%. «Здесь эти политики все сохраняются, и фундаментально, макроэкономически мы будем возвращаться к равновесию, а сам механизм плавающего валютного курса означает, что от равновесия мы можем отклоняться, отклоняться на довольно значительные расстояния, все это связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке», — резюмировал Орешкин.

В августе рубль в ожидании новых санкций США начал резко слабеть к доллару и евро. Это вынудило ЦБ объявить о приостановке закупки валюты для Минфина на открытом рынке в рамках бюджетного правила «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности на финансовых рынках».

В понедельник, 11 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 года значений: на Московской бирже доллар дорожал до 70,34 руб., евро — до 81,67 руб.

В конце прошлой недели первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов назвал текущий курс рубля недооцененным. Он также связывал ослабление национальной валюты с ожиданием очередной волны санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы в пользу повышения ключевой ставки на заседании 14 сентября.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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