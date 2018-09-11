Избавиться от доллара: когда укрепится рубль

Источник: РИА "Новости"

Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин посоветовал россиянам продать доллары и купить рубли. Об этом он сказал в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Министерство считает, что в среднесрочной перспективе курс установится на уровне 63−64 рубля за доллар. Несмотря на ослабление российской валюты — 10 сентября курс доллара пробил отметку 70 рублей — прогноз министерства 63,9 рубля на конец года сохранится.

Макроэкономический прогноз Минэка предполагает среднегодовой курс доллара в 2018 году составит 61,7 руб.

Долгосрочно, за пределами двенадцати месяцев, мы не видим ни одной причины, почему бы эти показатели менять, потому что у нас стабильность. Максим Орешкин министр экономического развития РФ

«У нас был прогноз, который мы делали в самом начале лета, и сейчас под бюджетный процесс в конце августа — начале сентября прогноз был обновлен. Все, что мы изменили, это динамику на ближайшие 6−12 месяцев. Мы учли всю ту волатильность, которая есть на глобальном рынке, санкционная история…», — сказал Орешкин.

Покупай, когда боишься

По словам министра «макроэкономически мы будем возвращаться к равновесию, а сам механизм плавающего валютного курса означает, что от равновесия мы можем отклоняться». При этом министр согласился с тем, что сейчас благоприятное время для продажи долларов. По его мнению, ситуация с рублем развернется в другую сторону.

Вы знаете известную цитату Уоррена Баффета: покупать нужно тогда, когда боишься. Потому что, когда все хорошо и все уверены в чем-то, означает наоборот, что у этого актива перспектив немного… По мере того, как ситуация дойдет до определенного пика и начнет разворачиваться, мы увидим такое же быстрое движение и назад. Максим Орешкин министр экономического развития РФ

Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на среду 12 августа, вырос на 11 коп. до 69,97 руб. Курс евро вырос на 72,4 коп. до 81,39 руб. На Московской бирже доллар торгуется выше 70 руб., евро — выше 81 руб.

Падение рубля сейчас во многом носит спекулятивный характер, считает финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова. «Оно обусловлено не только уже действующими санкциями, но и негативными ожиданиями относительно решений, которые еще не приняты. И если эти опасения не оправдаются, то существенная коррекция курса рубля выглядит очень вероятной. Вместе с тем, возможны и негативные сценарии», — сказала Кулакова.

Сбережения стоит хранить в разных валютах, чтобы их обезопасить.

По моему мнению, «метания» из одной валюты в другую в периоды высокой волатильности и неопределенности на финансовых рынках — не лучшая модель поведения для обывателя, поскольку риски потерь при таком подходе весьма велики. Для того чтобы защитить сбережения и не волноваться, когда курс рубля сильно «скачет», лучше всего хранить деньги в разных валютах — например, в долларах, евро и российских рублях в равных долях. Жанна Кулаков​​​​​​​а финансовый консультант

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Оптимизм МЭР

«Дыма без огня» не бывает, и в чём-то глава МЭР, безусловно, прав. О перепроданности рубля говорят всё больше — притом, уже и аналитики американских и европейских фондов, — отмечает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

Орешкин говорил о краткосрочном характере ослабления национальной валюты и на прошлой неделе в рамках Московского финансового форума. Волатильность, конечно, есть, а санкционный режим добавляет нервозности, но причин для долгосрочного падения рубля нет, подчеркивал он. На эту тему министр пошутил анекдотом про Брежнева:

Разговоры о том, что рубль является одной из самых устойчивых валют развивающихся стран, напоминают анекдот о том, как генсек Леонид Брежнев бежал кросс вместе со своим помощником: тот пришел в итоге вторым с конца, а сам Леонид Ильич получил призовое место. Если сравнивать рубль с турецкой лирой, аргентинским песо, южноафриканским рэндом, бразильским реалом и индийской рупией, то рубль можно назвать пятым с конца среди шести валют.

Курс рубля подвергся серьезным колебаниям весной 2018 года, когда были введены санкции США в отношении компаний «Русал», «Ренова», а также ряда других российских компаний и физлиц. В августе на фоне угрозы новых санкций рубль снова взял курс на ослабление. Новые ограничения могут коснуться российских государственных банков, операций с госдолгом и ряда компаний. Сейчас рубль торгуется на минимумах с весны 2016 года.

Краткосрочно или среднесрочно, рубль может укрепиться к доллару, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. «Однако, учитывая текущую конъюнктуру, а именно усиление санкционного давления на Россию со стороны США и западной коалиции, а также обострения геополитического конфликта в Сирии, тенденция укрепления рубля будет носить временный характер. Поэтому более низкие уровни — это, скорее, возможность купить валюту дешевле», — сказал он.

При этом в долгосрочной перспективе Минэк ждет ослабление рубля к доллару, напомнил Капустянский. «Не совсем понятно, с чем связан оптимизм относительно курса валюты у Минэка на данный момент, если судить о заявлении, сделанном сегодня», — сказал он.

Согласно обновленному прогнозу МЭР, уже в следующем году доллар вырастет до 63,9 руб., а в 2024 году — до 68 руб.

Эффект заражения

Министерство финансов не видит необходимости «каких-то экстраординарных вмешательств» из-за ситуации с падением рубля, прокомментировал во вторник 11 сентября глава ведомства и первый вице-премьер Антон Силуанов.

Минфин не планирует вводить продажу валютной выручки экспортерами в обязательном порядке. Ведомство также увеличило покупку валюты до исторического максимума — 426,9 млрд руб. в период с 7 сентября 2018 года по 4 октября 2018 года.

На российскую валюту негативно повлиял «эффект заражения» от финансовых рынков Турции и Аргентины, полагают в Банке России.