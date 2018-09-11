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17:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин поговорил с рабочими о зарплатах

Президент России Владимир Путин не поверил работнице судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае, которая рассказала о низких средних зарплатах. Видеозапись встречи размещена на сайте Кремля.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Российский лидер прибыл на завод для участия в церемонии закладки первого танкера класса «Афрамакс» и ознакомиться с ходом реализации других производственных проектов.

После церемонии Путин пообщался с группой рабочих. Одна из сотрудниц рассказала ему, что работается на предприятии «прекрасно», и у них много заказов. Президент заметил, что на «Звезде» должна быть приличная заплата, и спросил собеседницу, сколько именно она получает в месяц. Женщина смущенно призналась, что она начальница, и назвала сумму в 100 тысяч рублей.

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Глава государства попросил также назвать среднюю зарплату по всему предприятию и, пока рабочие искали ответ, предположил, что она достигает 90 тысяч рублей.

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В этот момент его перебила одна из работниц со словами: «Что вы! 30−40 тысяч». Путин вступил с ней в дискуссию и сказал, что она назвала средний показатель по всему Приморскому краю. «Не знаю», — ответила женщина. «Ну я знаю. Средняя [зарплата] по краю — 40 тысяч», — продолжил президент. В разговор попытались вмешаться и другие сотрудники; так, один из них выкрикнул: «У нас повыше [зарплата], не обижай!». Наконец, отдел кадров сообщил, что работник завода получает в месяц в среднем 70 тысяч рублей.

Комплекс «Звезда» — строящееся предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. Суда класса «Афрамакс» будут сдаваться в эксплуатацию с 2021 года.

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