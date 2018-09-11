Путин поговорил с рабочими о зарплатах

Источник: Пресс-служба Президента России

Российский лидер прибыл на завод для участия в церемонии закладки первого танкера класса «Афрамакс» и ознакомиться с ходом реализации других производственных проектов.

После церемонии Путин пообщался с группой рабочих. Одна из сотрудниц рассказала ему, что работается на предприятии «прекрасно», и у них много заказов. Президент заметил, что на «Звезде» должна быть приличная заплата, и спросил собеседницу, сколько именно она получает в месяц. Женщина смущенно призналась, что она начальница, и назвала сумму в 100 тысяч рублей.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-150020650&id=456239736&hash=89111a3242f5e85e&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Глава государства попросил также назвать среднюю зарплату по всему предприятию и, пока рабочие искали ответ, предположил, что она достигает 90 тысяч рублей.

Новость Долги россиян перед банками растут в два раза быстрее их зарплат

В этот момент его перебила одна из работниц со словами: «Что вы! 30−40 тысяч». Путин вступил с ней в дискуссию и сказал, что она назвала средний показатель по всему Приморскому краю. «Не знаю», — ответила женщина. «Ну я знаю. Средняя [зарплата] по краю — 40 тысяч», — продолжил президент. В разговор попытались вмешаться и другие сотрудники; так, один из них выкрикнул: «У нас повыше [зарплата], не обижай!». Наконец, отдел кадров сообщил, что работник завода получает в месяц в среднем 70 тысяч рублей.