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11 сентября, источник: Газета Коммерсантъ

Первым делом — слишком много самолетов

Крупнейшая авиакомпания РФ «Аэрофлот» фактически объявила о начале полномасштабного кризиса в отрасли из-за роста на треть цен на авиакеросин. Перевозчик вынужден войти в режим экономии, отказаться от ряда программ развития, в том числе цифровизации, а также поставить на социально важные, но неприбыльные дальневосточные маршруты более экономичные самолеты дочерней «России». «Аэрофлот» декларирует, что выйти из ситуации за счет роста цен на билеты не удастся. Предложение выше спроса на 10−12%, что вынуждает авиакомпании демпинговать и работать себе в убыток.

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Источник: РИА "Новости"

Прибыль «Аэрофлота» в 2018 году снизится, признал глава совета директоров компании первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, бюджет «Аэрофлота» «предполагается поменять в сторону снижения прибыльности» на «существенную цифру».

Глава совета директоров связал сложности «Аэрофлота» со стоимостью топлива, отметив, что эти «серьезные потери» нужно компенсировать. Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что керосин подорожал на 32% по отношению к 2017 году, это примерно 20 млрд руб. выпадающих доходов, повлияла и девальвация рубля. Сейчас, по его словам, совету директоров предложили вариант корректировки бюджета, поскольку компания «не рассчитывает на показатели» имеющейся версии.

С весны авиакомпании столкнулись с резким ростом цен на авиакеросин, который, по оценкам, к концу года может подорожать на 30%.

«Аэрофлот» уже говорил о готовности принять ряд мер по повышению топливной эффективности. За первое полугодие убыток группы (также включает «Россию», лоукостер «Победа», дальневосточную «Аврору») по МСФО достиг 5,2 млрд руб.

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Сегодня на рынке 10−12% излишних емкостей, по оценке господина Савельева. По его словам, в 2015 году (тогда был резкий спад авиаперевозок) «все вместе, и “Аэрофлот” в том числе», переносили поставки самолетов на более поздний срок.

«Сейчас эти машины подошли, — говорит глава “Аэрофлота”, — некоторые компании купили машины дополнительно, поэтому некоторые перевозчики, чтобы обеспечить загрузку, демпингуют». Цены на билеты у этих перевозчиков не окупают подорожавший керосин, девальвацию рубля, говорит Виталий Савельев: «У нас половина платежей в валюте или в рублях, но привязана к валюте». В других авиакомпаниях с рядом этих тезисов согласны. «Utair наблюдает более низкий уровень цен на билеты в России относительно среднемировых», — говорит президент «Utair — Пассажирских авиалиний» Павел Пермяков, уточняя, что на цены «влияет емкость рынка и спрос».

В этой ситуации «некоторые программы развития, особенно что касается цифровизации, будут временно заморожены», предупредил Виталий Савельев.

В «Аэрофлоте» «Ъ» не уточнили объем программы цифровизации, равно как и продолжительность заморозки.

Сложившейся ситуацией с доходностью Михаил Полубояринов объяснил и замену самолетов «Аэрофлота» на суда «России» на дальневосточных маршрутах, новый флот переведут на более прибыльные маршруты. «Самолеты не новые летают до Владивостока, это самолеты “Трансаэро”, которые “Аэрофлот” был вынужден взять, — пояснил он (цитата по “Интерфаксу”).— Когда керосин стоил нормально, можно было себе позволить летать на новом парке постоянно». Компенсировать дорогое топливо можно «рейсами, где есть доход для “Аэрофлота”, а доход можно взять только новым магистральным парком, поэтому приходится “раскатывать” новые маршруты — Индия, Китай», объясняет господин Полубояринов.

Переориентация на международные направления и трансфер — это нивелирование не столько топливных расходов (они выросли практически во всем мире), сколько валютных колебаний, считает глава «Авиапорта» Олег Пантелеев.

«Новые самолеты с наивысшей лизинговой ставкой целесообразно переводить на линии, где превалирует валютная выручка», — говорит он. Но на Дальнем Востоке решение о переводе рейсов на «Россию» вызвало опасения, что за этим последует падение качества обслуживания. Глава ВЭБа Игорь Шувалов на ВЭФ-2018 попросил «Аэрофлот» сохранить хотя бы один свой рейс во Владивосток. «Люди из Владивостока в Москву должны иметь возможность долететь не хуже, чем из Москвы в Нью-Йорк, — сказал господин Шувалов.— Это политический вопрос».

Замена самолетов на дальневосточных рейсах судами «России», на взгляд Олега Пантелеева, при том же расписании приведет к росту провозных емкостей, поскольку Airbus 330 заменят более вместительными Boeing 777. Эксперт добавил, что, по данным «Авиапорта», «Россия» улучшила сервис в 2017 году и по этому показателю вошла в тройку авиакомпаний РФ. «В премиальном сервисе “Аэрофлота” качество обслуживания снизится неизбежно, и чиновники не смогут летать в экономклассе с высочайшим уровнем обслуживания, к которому они привыкли, — говорит господин Пантелеев.— Когда потребители переживают, что авиакомпании делают им не слишком щедрые подарки за счет акционеров, можно ответить лишь: “Летайте бизнес-классом”».

Наталья Скорлыгина; Анастасия Веденеева, Владивосток

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