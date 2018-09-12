Осторожно: мертвые банки. Как их используют мошенники
В Интернете множатся фальшивые банки, маскирующиеся под организации, потерявшие лицензию. Какие приемы применяют мошенники, и как с ними бороться?
В Интернете множатся фальшивые банки, маскирующиеся под организации, потерявшие лицензию. Какие приемы применяют мошенники, и как с ними бороться?
Рассказывает начальник Главного управления ЦБ РФ по Центральному Федеральному округу Надежда Иванова.
Вам может прийти смс с заманчивым предложением, подписанным известным
Самый распространенный способ убедить добровольно отдать деньги — «выгодный вклад». В этом случае «представитель известного банка» сообщает клиенту, что в его регионе нет филиала этой организации и просит перевести средства на счет некоего
Другую хитрость применяют мошенники, которые обещают «дешевый кредит». Они ставят своим клиентам условие: нужно оформить страховку и перечислить плату на карточку частного лица. А затем, получив деньги, перестают выходить на связь.
Очень опасно предоставлять непроверенным структурам свои личные данные. Предположим, махинаторы предложили кредит и попросили отправить по интернету сканы паспорта, заверенной копии трудовой книжки и справки о доходах по форме 2-НДФЛ. Получив такой пакет документов, они могут похитить с вашего банковского счета все деньги. Или могут оформить на ваше имя
Лжебанки действуют исключительно в интернете. Попытки «вживую» посетить офис такого «банка» обречены на неудачу: его попросту нет. Дизайн сайтов, через которые мошенники рассказывают о своих «услугах», низкокачественный. Такие разделы, как «Руководство», «Наши офисы», «Контакты», могут оказаться пустыми или вовсе не открываться. Там не будет уставных документов и финансовой отчетности банка, разве что скан лицензии, якобы полученной в ЦБ РФ. Но регистрационного номера этого документа вы либо не найдете в справочнике кредитных организаций на сайте Банка России, либо этот номер принадлежит другому банку.
Иногда мошенники создают клоны сайтов, принадлежащих действующим банкам. Выявить их можно так. Откройте страницу с информацией об этом банке в справочнике ЦБ РФ: там указаны его официальные
Все сведениях о махинациях, полученные в ходе проверок или от граждан, ЦБ РФ передает в правоохранительные органы. Поэтому если вы стали жертвой фальшивого банка, необходимо подать заявление в полицию. Шанс вернуть деньги есть в том случае, если похищенные средства найдутся, и их хватит для расчетов со всеми пострадавшими. Кроме того, вам придется доказать, что вы действительно отдали или перевели деньги несуществующей организации. Нужно подтвердить этот факт документами.