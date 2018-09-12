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12:37 (мск), источник: Аргументы и факты

Осторожно: мертвые банки. Как их используют мошенники

В Интернете множатся фальшивые банки, маскирующиеся под организации, потерявшие лицензию. Какие приемы применяют мошенники, и как с ними бороться?

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Источник: Агентство «Москва»

Рассказывает начальник Главного управления ЦБ РФ по Центральному Федеральному округу Надежда Иванова.

Кому нельзя доверять?

Вам может прийти смс с заманчивым предложением, подписанным известным когда-то банком, например, вклад под 20% годовых. Но на самом деле этот банк давно ликвидирован или лишен лицензии на осуществление кредитно-финансовых операций. А мошенники, которые прикрываются его именем, как юридические лица нигде не зарегистрированы. Если вы доверите им деньги, велика угроза их потерять. Поэтому, прежде чем принять «выгодные условия», проверьте на сайте Банка России, работает ли еще этот «банк».

По данным ЦБ РФ, на долю лжебанков пришлось 44% из 481 мошеннических интернет-ресурсов, выявленных в России за восемь месяцев 2018 г.

Как мошенники вытягивают деньги?

Самый распространенный способ убедить добровольно отдать деньги — «выгодный вклад». В этом случае «представитель известного банка» сообщает клиенту, что в его регионе нет филиала этой организации и просит перевести средства на счет некоего банка-партнера.

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Другую хитрость применяют мошенники, которые обещают «дешевый кредит». Они ставят своим клиентам условие: нужно оформить страховку и перечислить плату на карточку частного лица. А затем, получив деньги, перестают выходить на связь.

Очень опасно предоставлять непроверенным структурам свои личные данные. Предположим, махинаторы предложили кредит и попросили отправить по интернету сканы паспорта, заверенной копии трудовой книжки и справки о доходах по форме 2-НДФЛ. Получив такой пакет документов, они могут похитить с вашего банковского счета все деньги. Или могут оформить на ваше имя онлайн-заем в МФО. А в ответ вам придет извещение об уплате процентов и придется писать заявление в полицию и доказывать (скорее всего, через суд), что вы никаких займов не брали.

Нередко под видом выдачи «сотрудники» фальшивого банка требует также данные банковской карты, карточный CVC-код или ПИН-код. Цель все та же — опустошить ваш карточный счет.

Как отличить фальшивые банки?

Лжебанки действуют исключительно в интернете. Попытки «вживую» посетить офис такого «банка» обречены на неудачу: его попросту нет. Дизайн сайтов, через которые мошенники рассказывают о своих «услугах», низкокачественный. Такие разделы, как «Руководство», «Наши офисы», «Контакты», могут оказаться пустыми или вовсе не открываться. Там не будет уставных документов и финансовой отчетности банка, разве что скан лицензии, якобы полученной в ЦБ РФ. Но регистрационного номера этого документа вы либо не найдете в справочнике кредитных организаций на сайте Банка России, либо этот номер принадлежит другому банку.

Источник: Аргументы и факты

Иногда мошенники создают клоны сайтов, принадлежащих действующим банкам. Выявить их можно так. Откройте страницу с информацией об этом банке в справочнике ЦБ РФ: там указаны его официальные интернет-адреса. Если они не совпадают — вас явно обманывают. Можно также позвонить по телефону, указанному на официальном сайте, чтобы расспросить о процентных ставках и необходимых документах. Настоящий банк никогда не будет предлагать вам условия, которые сильно выгоднее, чем в среднем по рынку.

Как вернуть украденное?

Все сведениях о махинациях, полученные в ходе проверок или от граждан, ЦБ РФ передает в правоохранительные органы. Поэтому если вы стали жертвой фальшивого банка, необходимо подать заявление в полицию. Шанс вернуть деньги есть в том случае, если похищенные средства найдутся, и их хватит для расчетов со всеми пострадавшими. Кроме того, вам придется доказать, что вы действительно отдали или перевели деньги несуществующей организации. Нужно подтвердить этот факт документами.

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