Недоступных абонентов можно будет найти без решения суда

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», сегодня в Госдуму будет внесен законопроект, позволяющий полиции получать от сотовых операторов сведения о местонахождении пропавшего человека без решения суда. Его авторами стала группа парламентариев во главе со спикером Совета федерации (СФ) Валентиной Матвиенко. Операторы связи и эксперты полагают, что поправки позволят оперативно спасать пропавших людей, но не исключают, что нововведения могут спровоцировать злоупотребления со стороны правоохранительных органов.

Авторами поправок в законы «О связи» и «Об оперативно-розыскной деятельности» стали сенаторы Валентина Матвиенко, Андрей Клишас, Андрей Турчак, Людмила Бокова, Ирина Гехт и депутат Госдумы Татьяна Касаева. Поправками предлагается установить, что при получении сведений о без вести пропавшем человеке запрос сведений о местоположении принадлежащего ему сотового устройства «будет осуществляться без судебного решения на основании мотивированного постановления одного из руководителей» органы МВД.

В пояснительной записке авторы ссылаются на данные МВД, согласно которым в стране ежегодно пропадает около 120 тыс. человек, 45 тыс. из которых — дети. При этом около 90% пропавших на момент исчезновения имеют при себе мобильный телефон, который остается включенным в первые два-три дня с момента начала поиска.

Законопроект подготовлен по поручению президента от 23 августа 2017 года, указывают авторы, и получил положительные заключения экспертного и государственно-правового управлений президента, ФСБ, МВД и Минсвязи.

Новость В Госдуме предложили искать пропавших детей по геолокации их гаджетов

Как пояснил «Ъ» глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, «огромное значение в поиске пропавших людей имеет своевременность принятия оперативно-разыскных мер», но сейчас законами «О связи» и «Об оперативно-розыскной деятельности» «не урегулирован порядок получения таких сведений правоохранительными органами». «Мы рассчитываем на скорейшее рассмотрение законопроекта Госдумой, так как его принятие позволит предотвратить гибель людей из-за не принятых вовремя мер по их поиску и спасению», — говорит Андрей Клишас. Людмила Бокова отметила, что проект также даст право пропавшим передавать информацию о своем местоположении родственникам и поисковым отрядам.



В МТС заявили «Ъ», что «вопрос поиска людей в труднодоступных местах является актуальным»: «Если в случае розыска граждан, попавших в трудную ситуацию, операторы связи на законодательном уровне будут обязаны передавать информацию об их местонахождении по мотивированным запросам правоохранительных органов, мы будем это делать». В «Билайне» сказали «Ъ», что «поддерживают инициативу», потому что «сейчас операторы могут предоставлять такую информацию по определенной процедуре, и это занимает время, а иногда счет идет на часы». «Вместе с тем крайне важно исключить возможности фрода и злоупотребления подобной информацией», — отмечают в компании. В «МегаФоне» также говорят о поддержке проекта, который «повысит эффективность поиска пропавших людей». В Tele2 отказались от комментариев.

При этом представители одного из операторов опасаются, что «какой-то сотрудник полиции в собственных интересах сможет запрашивать у операторов информацию»: «Это нужно учесть и отрегулировать».

Куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова полагает, что «вопрос поиска людей в труднодоступных местах актуален», а «закон сбалансирован»: «Каких-либо возможностей для злоупотреблений в этой части мы не наблюдаем».



Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин полагает, что «основная идея законопроекта — воплощение конституционного права на жизнь, закрепленного в ст. 20 Конституции». «Инициатива скорее во благо, и, хотя злоупотребления возможны, это не является причиной не принимать такой законопроект. А дальше надо смотреть за реализацией и правоприменительной практикой, тогда и будет ясно, какая цель преследовалась», — сказал он.

«Мы потеряли не один десяток человек, потому что долгое время не понимали, где они находятся», — сказал «Ъ» координатор поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Олег Леонов. По его словам, очень часто «счет идет на часы», и, если сразу после заявления в полицию или звонка на номер 112 правоохранительные органы смогут получать доступ к местоположению человека, это поможет спасти жизнь.