Недоступных абонентов можно будет найти без решения суда
Запросить их местоположение станет проще.
Запросить их местоположение станет проще.
Как стало известно «Ъ», сегодня в Госдуму будет внесен законопроект, позволяющий полиции получать от сотовых операторов сведения о местонахождении пропавшего человека без решения суда. Его авторами стала группа парламентариев во главе со спикером Совета федерации (СФ) Валентиной Матвиенко. Операторы связи и эксперты полагают, что поправки позволят оперативно спасать пропавших людей, но не исключают, что нововведения могут спровоцировать злоупотребления со стороны правоохранительных органов.
Авторами поправок в законы «О связи» и «Об
Законопроект подготовлен по поручению президента от 23 августа 2017 года, указывают авторы, и получил положительные заключения экспертного и
Как пояснил «Ъ» глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, «огромное значение в поиске пропавших людей имеет своевременность принятия
В МТС заявили «Ъ», что «вопрос поиска людей в труднодоступных местах является актуальным»: «Если в случае розыска граждан, попавших в трудную ситуацию, операторы связи на законодательном уровне будут обязаны передавать информацию об их местонахождении по мотивированным запросам правоохранительных органов, мы будем это делать». В «Билайне» сказали «Ъ», что «поддерживают инициативу», потому что «сейчас операторы могут предоставлять такую информацию по определенной процедуре, и это занимает время, а иногда счет идет на часы». «Вместе с тем крайне важно исключить возможности фрода и злоупотребления подобной информацией», — отмечают в компании. В «МегаФоне» также говорят о поддержке проекта, который «повысит эффективность поиска пропавших людей». В Tele2 отказались от комментариев.
Куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова полагает, что «вопрос поиска людей в труднодоступных местах актуален», а «закон сбалансирован»: «Каких-либо возможностей для злоупотреблений в этой части мы не наблюдаем».
Сейчас это возможно лишь по решению суда, напоминает он, но «суд работает только в будние дни», и если «в пятницу вечером человек пошел за грибами, то при низкой температуре есть риск к понедельнику уже не найти его живым».
Наталья Корченкова, Юлия Тишина