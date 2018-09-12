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04:23 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Союз» нарушимый

Американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Эту версию, как стало известно «Ъ», в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия «Роскосмоса», расследующая причины разгерметизации космического корабля. Российские специалисты уже запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их действующие медицинские показания. Если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар.

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О формировании спецкомиссии, которой поручено расследовать нештатную ситуацию, связанную с утечкой воздуха из транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09» (находится в составе МКС), «Ъ» сообщили в «Роскосмосе». Там уточнили, что специалисты во главе с и. о. первого замгендиректора госкорпорации Николаем Севастьяновым проанализируют информацию, полученную на первом этапе расследования (ее проводили представители ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия»), а также установят новые факты, приведшие к разгерметизации корабля.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на полях Восточного экономического форума сказал журналистам, что «результаты, которые мы получили, не дают нам объективной картины»: «Ситуация оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше».

От дополнительных комментариев в «Роскосмосе» вчера отказались, пообещав предоставить их по окончании работы комиссии.

Инцидент на МКС произошел в ночь на 30 августа, когда на пристыкованном к станции корабле «Союз МС-09» начало падать давление. В бортовом отсеке была обнаружена микротрещина размером около 1,5 мм. Как рассказывали тогда представители «Роскосмоса», чтобы определить, откуда идет утечка, все шесть космонавтов — включая американский экипаж — собрались в российском сегменте.

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«Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально и что произошло. В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле “Союз МС”», — уточнял Дмитрий Рогозин. Российские космонавты предложили установить заплатку с помощью герметика и медицинской марли. Но командир экипажа астронавт NASA Эндрю Фойстел, в свою очередь, во время переговоров с Хьюстоном и Москвой предложил подождать еще 24 часа, чтобы обсудить другие варианты устранения проблемы, поскольку угрозы жизни экипажа не было. Но вечером в тот же четверг российские космонавты, получив команду из ЦУПа, все же заделали отверстие специальным герметиком.

По горячим следам было выдвинуто несколько версий: попадание микрометеорита, производственный брак (якобы отверстие было просверлено еще на Земле). 30 августа в ходе переговоров с ЦУПом космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения микротрещины, которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. По словам источника «Ъ», участвующего в расследовании причин инцидента, специалисты (в том числе представитель военной приемки «Энергии») считают не очень вероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля.

Опираясь на поднятую документацию, опрос сотрудников РКК и фотоизображения, пересланные российскими космонавтами, они установили: подобное отверстие появилось уже в космосе, когда корабль пристыковался к МКС.

Изучив характер повреждений, они пришли к выводу, что дыра образовалась не с первой попытки — вокруг нее видно несколько точек, образованных вследствие секундного касания сверла.

Как полагают участники расследования, это могло произойти из-за того, что у дрели отсутствовал упор (на нее не оказывалось давление), что характерно для работ в безвоздушном пространстве. «Наш “Союз” стоит у модуля “Рассвет” — это прямо у шлюза с американской частью станции. Доступ в наш корабль возможен только с разрешения нашего командира, но исключать несанкционированный доступ американцев мы не можем», — говорит источник «Ъ», причастный к работе МКС. По его информации, ЦУП дал российскому экипажу команду не допускать американских специалистов к российской части МКС без разрешения командира.

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Приоритетная версия комиссии «Роскосмоса» будет связана с преднамеренными действиями американских астронавтов, попытавшихся спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю из-за болезни одного из членов экипажа, утверждает высокопоставленный собеседник «Ъ». Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу. В случае острой медицинской необходимости американцам придется самим платить за новый корабль, уточняет он.

Прецедентов для экстренного прерывания космической миссии из-за болезни одного из членов экипажа не так много. В 1985 году советский летчик-космонавт Владимир Васютин скрыл от медкомиссии урологические проблемы и прибыл на орбитальную станцию «Салют-7», из-за ухудшения его состояния всему экипажу пришлось досрочно вернуться на Землю. Сейчас, напомним, на МКС находятся шесть человек: Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньен-Чэнселлор (все — США), Александр Герст (Германия), Олег Артемьев и Сергей Прокопьев (Россия).

«Роскосмос» уже обратился в NASA с просьбой оказать содействие в расследовании ЧП: специалисты запросили у американцев копии записей с видеорегистратора, а также все медицинские показания астронавтов. Шансы на их получение крайне малы, поскольку эти сведения относятся к врачебной тайне, признается отраслевой собеседник «Ъ»: «Но если они откажутся помогать, то какие-то дополнительные вопросы об их причастности к инциденту будут уже лишними».

Если эта версия найдет свое подтверждение, то для российско-американских отношений в космической отрасли наступят не самые приятные времена, говорит источник «Ъ», близкий к «Роскосмосу»: «Весьма вероятно, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Дмитрия Рогозина и главы NASA Джима Бранденстайна, которая запланирована на космодроме Байконур 11 октября».

Иван Сафронов, Александра Джорджевич

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