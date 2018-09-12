В России разработают национальную программу развития Дальнего Востока

«Уважаемые друзья! Уже говорил, что масштаб задач, стоящих перед нами, требует системной работы на десятилетия вперед. Считаю, что нужна национальная программа развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года», — сказал Путин.