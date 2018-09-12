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12:13 (мск), источник: РИА Новости

В России разработают национальную программу развития Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Будет разработана нацпрограмма развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой продления до 2035 года, заявил президент России Владимир Путин на ВЭФ.

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Источник: РИА Новости

«Уважаемые друзья! Уже говорил, что масштаб задач, стоящих перед нами, требует системной работы на десятилетия вперед. Считаю, что нужна национальная программа развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года», — сказал Путин.

Правительству будет дано поручение подготовить такой документ, сделать это в тесном контакте с дальневосточными регионами, гражданами, бизнесом, общественными объединениями. Учитывая значение такой национальной программы, она будет утверждена указом президентом России.
Владимир Путин
глава РФ

«Программа должна объединить, интегрировать мероприятия наших национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. Такая национальная программа, конечно, должна содержать предметные, конкретные измерения и измеримые показатели» — подчеркнул президент.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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