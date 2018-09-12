В России разработают национальную программу развития Дальнего Востока

«Уважаемые друзья! Уже говорил, что масштаб задач, стоящих перед нами, требует системной работы на десятилетия вперед. Считаю, что нужна национальная программа развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года», — сказал Путин.
Правительству будет дано поручение подготовить такой документ, сделать это в тесном контакте с дальневосточными регионами, гражданами, бизнесом, общественными объединениями. Учитывая значение такой национальной программы, она будет утверждена указом президентом России.
«Программа должна объединить, интегрировать мероприятия наших национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. Такая национальная программа, конечно, должна содержать предметные, конкретные измерения и измеримые показатели» — подчеркнул президент.