Назван реальный курс рубля

По заявлению министра, ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России, и, как только отток прекратится, тенденция развернется в обратную сторону.

«Если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то, что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно», — добавил он.

Орешкин согласился, что «любой шторм в глобальной экономике всегда будет касаться России», но заверил в существовании очень большой подушки безопасности.

11 сентября Орешкин заявил, что настало время продавать доллары и покупать рубли. Минэкономразвития прогнозирует постепенное возвращение к макроэкономическому равновесию. При этом в рамках механизма плавающего курса возможны значительные колебания курса.