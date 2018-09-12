Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему хоронят на глубине двух метров
Маленький кроссовер УАЗ: новый бренд, новая концепция
В России выросло число страдающих ожирением детей
Москва уступила провинции по возможностям для шопинга
Фастфуд, как в сериалах, принес россиянину выручку 31 млн руб.
Очевидец рассказал о нападении на Курском вокзале Преступник-рецидивист ранил кухонным ножом двух человек в зале ожидания
Данные о жертвах уточняются: в РФ сообщили об ударе США по Сирии
В Китае восторг от "золотого удара" РФ по доллару
Над разводом Петросяна и Степаненко посмеялись в Comedy Club
Светлана Ходченкова на съемках «Казановы»: первые фото
Платье обнажило грудь певицы на концерте - она нашла выход
СМИ: Певица Лолита заявила о своей тяжелой болезни
Действия россиян на отдыхе за рубежом, которые всех раздражают
5 заповедей ЗОЖ от диетолога Леди Гаги
Дебют гонщицы на Lamborghini закончился жуткой аварией
Путин открыл новый завод по сборке моторов
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Цвет в интерьере: 8 частых ошибок
Фоторепортажи
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
12:26 (мск), источник: Газета.Ру

«Для России доллар стал токсичным»

Интервью с советником президента РФ Сергеем Глазьевым.

Наверх
ЦБ: $ 69.9744   +0.11 € 81.3942   +0.72 ММВБ: $ 69.6050   +0.20 € 80.7250   +0.12
Источник: РИА "Новости"

Надо ли регуляторам останавливать падение рубля, стоит ли создавать офшорные зоны в России и почему нужно переходить на расчеты в национальных валютах, в интервью «Газете.Ru» рассказал советник президента Сергей Глазьев.

— Добрый день, Сергей Юрьевич. Один из самых острых вопросов, которые сегодня волнуют россиян, — курс рубля. Национальная валюта снижается уже несколько недель. Как вы считаете, не пора ли Центробанку и Минфину уже какие-то меры предпринимать?

— Конституционная обязанность Банка России — обеспечивать стабильность национальной валюты. Поэтому в ситуации, когда у него валютных резервов больше, чем объем денежной базы, его бездеятельность не имеет никакого разумного объяснения.

Вместо того, чтобы самостоятельно формировать курс, Центральный Банк отдал эту государственную функцию спекулянтам, которые манипулируют рынком и получают гигантскую сверхприбыль на падении курса рубля. Поражает это в том числе экономику.

И говорить об инвестиционном климате в ситуации, когда рубль — самая волатильная валюта из стран «двадцатки», просто несерьезно.

Если мы хотим, чтобы Россия была привлекательной для инвесторов — как собственных, так и зарубежных — стабильность рубля является необходимым условием.

— А с какими странами, как вы считаете, мы могли бы, возможно, в ближайшее время перейти на расчет в национальных валютах?

Со всеми. Для России, вообще, надо сказать после американского финансового разбоя, доллар не может считаться международной резервной валютой. Он стал токсичным. Если у вас сбережения в долларах, значит, вы рискуете все деньги потерять, просто потому, что кому-то в Вашингтоне не понравилась ваша физиономия.

— Поэтому уход от доллара — это просто сейчас императив экономической безопасности. И для России, и для наших внешнеторговых партнеров, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией, в торговле с российскими предприятиями.

Переходить на национальные валюты нужно было еще лет десять назад начинать. Когда уже появились первые признаки глобального финансового кризиса и стало понятно, что США будут перекладывать издержки своего структурного кризиса на другие страны. Сейчас этот вопрос приобрел характер срочной финансовой помощи. Всем российским компаниям и нашим партнерам необходимо помочь как можно быстрее перейти на расчет в национальных валютах.

— На одной из сессий ВЭФ обсуждали создание офшорной зоны на Дальнем Востоке. Как вы считаете, много ли здесь появится резидентов? Кому-то, кроме «Русала», это будет интересно?

Я считаю, что офшор — это от лукавого. То, что говорилось в обоснование целесообразности офшоров, не выдерживают никакой критики.

— То есть вы не верите в российский офшор?

Новость
Острова замещения

— Весь мир борется с офшорами. Потому что их наличие подрывает здоровую конкуренцию и дает возможность недобросовестному бизнесу уходить от национальных юрисдикций, от национального налогообложения. И страны вынуждены бороться за привлечение инвестиций, конкурируя с офшорами, где вообще нет никаких обязательств у инвесторов перед государством. Так что это перенесение международной болезни внутрь нашего законодательства, думаю, ничего хорошего не несет.

— На этой же сессии представитель Центробанка сказал, что к вопросу разрешения и регулирования криптовалюты необходимо подходить осторожно, хотя у этого явления большой потенциал. Вы поддерживаете эту позицию?

— Ну, вот мы с вами пришли как раз на стенд биржи, которая будет заниматься работой с криптовалютами. И я думаю, что это, на самом деле, уже не вопрос экономической дискуссии, а некая экономическая реальность, с которой необходимо считаться. И использование цифровых технологий в денежном обращении дает колоссальные новые возможности. Я говорю сейчас не про криптовалюты, а про цифровые технологии в более широком контексте. Они, в том числе, могут использоваться для эмиссии специальных инструментов, токенов, привязанных к существующим различным валютам, привязанных к золоту, привязанных, допустим, к нефти, как это сделано в Венесуэле.

То есть не надо все разнообразие цифровых инструментов в денежном обращении сводить к биткоинам и прочим криптоинструментам. Это лишь маргинальная часть тех огромных возможностей, которые нам открывает использование цифры для денежного обращения.
Новость
Запущена первая «советская» криптовалюта

А именно: с помощью цифры мы можем контролировать целевое использование денег. Мы можем гарантировать, что деньги никто не украдет. Мы можем, вообще, обойтись для инвестиций без коммерческих банков, работая, так сказать, непосредственно с инвестором. Инвестор в таких условиях может работать с денежными властями непосредственно. То есть цифровые технологии позволяют резко снизить риски в финансовом секторе. При правильной постановке дела обеспечить полную прозрачность всех транзакций. Гарантировать участникам рынка сохранность своих денежных инструментов. И придать гибкость денежной политике.

Мы можем быть уверены, что используя цифру, скажем, для рубля, те целевые кредиты, которые выдаются по льготным процентам, будут применяться по назначению. Также использование цифровых технологий позволяет нам сильно упростить механизм банковского контроля и валютного регулирования. Мы можем добиться того, что целые сегменты денежного обращения будут защищены от злоупотреблений, от утечки капитала и других неприятных вещей.

Следите за развитием темы«Падение курса рубля»
 Телеведущий Норкин обматерил и выгнал из студии украинского эксперта
Жених особенной дочери Хакамады нашел другую партнершу
Путин рассказал о подозреваемых в отравлении Скрипалей
«Аэрофлот» объявил о начале полномасштабного кризиса в отрасли
Самолет пролетел через глаз урагана «Флоренс» (видео)
Россию накажут санкциями за предстоящие выборы в США
Источник «Ъ»: дырку в борту «Союза» сделали американцы
Верховный суд отменил пожизненный приговор серийному убийце
Доказан вред электронных сигарет
Спорт
Сборная Бразилии добилась разгромной победы Бразилия разгромила команду Сальвадора в товарищеском матче
Hi-Tech
Почему засыпать под звуки природы опасно Вашим ушам это не нравится.
Авто
Маленький кроссовер УАЗ: новый бренд, новая концепция Компания УАЗ отказалась от проекта паркетника, который скрывался под индексом 3170, но взамен автопроизводитель из Ульяновска обещает кое-что иное
Кино
Алексей Воробьев изменился до неузнаваемости ради роли Актер играет серфера в итальянской картине, действие в которой разворачивается в 80-х
Недвижимость
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Над Москвой нависла угроза квартирного дефицита
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
История россиянина о жизни в Германии
Леди
Маленькие сумочки снова в моде: как носить багет, конверт и минодьер Все это разновидности маленьких сумочек-клатчей, которые носит в руках каждый день каждая вторая девушка
Здоровье
Три способа понять, что вам пора худеть То, что на вас не сходятся джинсы размера S, еще ни о чем не говорит.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь