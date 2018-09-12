Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин "разнёс" правительство РФ
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор
В России выросло число страдающих ожирением детей
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
Стало известно о состоянии Никиты Михалкова
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
Жена российского футболиста Жиркова сводит с ума весь мир
Кедми сказал почему РФ нельзя присоединять Донбасс
Над разводом Петросяна и Степаненко посмеялись в Comedy Club
Светлана Ходченкова на съемках «Казановы»: первые фото
"Становится очень сложно": Володина находится в больнице
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот
Действия россиян на отдыхе за рубежом, которые всех раздражают
5 заповедей ЗОЖ от диетолога Леди Гаги
Дебют гонщицы на Lamborghini закончился жуткой аварией
Путин открыл новый завод по сборке моторов
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою квартиру в Петербурге
Джейми Оливер обезвредил вора-домушника
Фоторепортажи
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
12:28 (мск), источник: Интерфакс

Фонд развития Дальнего Востока до конца года пополнят более чем на 8 млрд рублей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что Фонд развития Дальнего Востока до конца года будет пополнен более чем на 8 млрд рублей, правительству поручено решить вопрос с пополнением фонда на 2019−2021 годы.

Наверх

«Чтобы поддержать предпринимателей, как российских, так и зарубежных, обеспечить им льготное финансирование, мы намерены пополнить Фонд развития Дальнего Востока уже в этом году более чем на 8 млрд рублей», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме в среду.

«Прошу также правительство определиться с докапитализацией фонда на предстоящие три года», — добавил президент.

Читайте также
Путин призвал инвесторов руководствоваться реалиями, а не стереотипами

Он также предложил подумать над стимулами для российских экспортеров для вложения средств в эффективные экономические и социальные проекты проекты на Дальнем Востоке. Путин обратил внимание на важность экспортно-ориентированных транспортных коридоров на Дальнем Востоке. Вместе с тем, по его словам, «еще важнее развивать собственную экономику и собственное производство».

Президент заявил, что поручит правительству подготовить программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2025 года с перспективой до 2035 года.

«Программа должна объединить, интегрировать мероприятия наших национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. Такая национальная программа должна содержать предметные конкретные измерения и измеримые показатели. Это работа для коллег из правительства и регионов», — подчеркнул Путин.

«Задачи, которые мы должны ставить, могут быть только амбициозными, прорывными, опережающими, иначе и не стоит этим заниматься.

Нужно стремиться, чтобы темпы роста российского Дальнего Востока были выше среднемировых, это сложная задача.

Наши соседи по Азиатско-Тихоокеанскому региону демонстрируют хорошие темпы роста. Это значит, что порядка 6% в год мы должны демонстрировать на Дальнем Востоке. Конкуренция сильная, и тем эффективнее должна быть наша работа", — добавил он.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Путин рассказал о подозреваемых в отравлении Скрипалей
«Аэрофлот» объявил о начале полномасштабного кризиса в отрасли
Самолет пролетел через глаз урагана «Флоренс» (видео)
Россию накажут санкциями за предстоящие выборы в США
Источник «Ъ»: дырку в борту «Союза» сделали американцы
Верховный суд отменил пожизненный приговор серийному убийце
Доказан вред электронных сигарет
Спорт
Сборная Бразилии добилась разгромной победы Бразилия разгромила команду Сальвадора в товарищеском матче
Hi-Tech
Почему засыпать под звуки природы опасно Вашим ушам это не нравится.
Авто
Маленький кроссовер УАЗ: новый бренд, новая концепция Компания УАЗ отказалась от проекта паркетника, который скрывался под индексом 3170, но взамен автопроизводитель из Ульяновска обещает кое-что иное
Кино
Алексей Воробьев изменился до неузнаваемости ради роли Актер играет серфера в итальянской картине, действие в которой разворачивается в 80-х
Недвижимость
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
История россиянина о жизни в Германии
Известная фигуристка разбогатела, продав дом после развода
Леди
Маленькие сумочки снова в моде: как носить багет, конверт и минодьер Все это разновидности маленьких сумочек-клатчей, которые носит в руках каждый день каждая вторая девушка
Здоровье
Три способа понять, что вам пора худеть То, что на вас не сходятся джинсы размера S, еще ни о чем не говорит.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь