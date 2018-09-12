Фонд развития Дальнего Востока до конца года пополнят более чем на 8 млрд рублей

«Чтобы поддержать предпринимателей, как российских, так и зарубежных, обеспечить им льготное финансирование, мы намерены пополнить Фонд развития Дальнего Востока уже в этом году более чем на 8 млрд рублей», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме в среду.

«Прошу также правительство определиться с докапитализацией фонда на предстоящие три года», — добавил президент.

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Он также предложил подумать над стимулами для российских экспортеров для вложения средств в эффективные экономические и социальные проекты проекты на Дальнем Востоке. Путин обратил внимание на важность экспортно-ориентированных транспортных коридоров на Дальнем Востоке. Вместе с тем, по его словам, «еще важнее развивать собственную экономику и собственное производство».

Президент заявил, что поручит правительству подготовить программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2025 года с перспективой до 2035 года.

«Программа должна объединить, интегрировать мероприятия наших национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. Такая национальная программа должна содержать предметные конкретные измерения и измеримые показатели. Это работа для коллег из правительства и регионов», — подчеркнул Путин.

«Задачи, которые мы должны ставить, могут быть только амбициозными, прорывными, опережающими, иначе и не стоит этим заниматься.

Нужно стремиться, чтобы темпы роста российского Дальнего Востока были выше среднемировых, это сложная задача.