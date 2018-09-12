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12:45 (мск), источник: Ведомости

Орешкин назвал равновесный курс рубля

Равновесный курс рубля при текущей цене нефти в $78 за баррель и условии отсутствия закупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила составляет около 50 руб. за доллар, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью «РИА Новости».

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Источник: Reuters

В августе после анонса новых санкций США рубль начал резко слабеть. Это вынудило ЦБ остановить закупки валюты для Минфина на внутреннем рынке до конца августа, что временно стабилизировало курс. В понедельник, 11 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 года значений: на Московской бирже доллар дорожал до 70,34 руб., евро — до 81,67 руб. В последующие дни курс скорректировался. Сейчас доллар и евро торгуются по цене около 69,6 руб. 80,7 руб. соответственно.

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«Для России доллар стал токсичным»

По словам Орешкина, ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России, и как только отток прекратится, тенденция развернется в обратную сторону. «И если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно», — добавил он. Орешкин подчеркнул, что не видит ни одной причины для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63−64 руб. за доллар.

«Платежный баланс у нас сильный, бюджетный баланс — около одного процента ВВП профицит, внешний долг — умеренный», — напомнил Орешкин. Он отметил, что несмотря на кризис на рынках развивающихся стран Россия имеет достаточный запас прочности. В апреле, после введения санкций США против российского бизнеса, Минэкономразвития также указывало, что равновесный курс с начала 2017 г. оценивается на уровне около 50 руб. за доллар.

Равновесным является курс валюты, который обеспечивает равновесие платежного баланса при условии отсутствия торговых ограничений и нетипичной динамики оттока или притока капитала.

Следите за развитием темы«Падение курса рубля»
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