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12:58 (мск), источник: BFM.ru

Костин прокомментировал совет Орешкина продавать доллары

В интервью Business FM на Восточном экономическом форуме он предположил, что ноябрь может стать новым испытанием для российской валюты.

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Источник: РИА "Новости"

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин не совсем согласен с министром экономического развития Максимом Орешкиным, который считает, что пора продавать доллары. «Я бы не был так уверен», — сказал банкир Business FM, комментируя слова главы Минэкономразвития.

С Андреем Костиным на Восточном экономическом форуме беседовал главный редактор Business FM Илья Копелевич.

— Согласны ли вы с заявлением министра экономики Орешкина о том, что при нынешнем курсе с горизонтом в год надо сейчас доллар продавать, а рубль покупать? Что ждете от решения поставки в пятницу?

— Орешкин был одним из самых ярких экономистов, руководителей у нас, когда работал в ВТБ. Он действительно хороший прогнозист и знаток экономики. У меня будет немного более сдержанное отношение именно в силу геополитики, потому что я с ним согласен — есть причины, которые будут способствовать росту рубля. Но я должен дождаться ноября, посмотреть — если настолько плохи будут санкции для наших предприятий, экономики… Что касается прогноза, я думаю, что ставка сохранится.

Полагаю, Центральный банк, хотя понимает сейчас возросшие риски, но также понимает, на мой взгляд, что этого нельзя делать. Потому что обратный тренд всегда на рынке порождает неуверенность и смуту.

Очень важно для бизнеса понимать, куда все это движется. Когда мы начали снижать ставку, было понятно, и вроде бы все видели горизонт в несколько лет, что ставка будет снижаться, потому что снижается инфляция. Но и сегодня по инфляции если прогнозы составляют 4,5% на этот год, то ставка 7,25% вполне приемлема для этого уровня. И менять тренд сегодня, это значит — дезориентировать бизнес. Он просто не будет понимать, что нужно, поэтому я думаю, сейчас они оставят. Дальше будут смотреть на прогнозы, на тенденции, на тренды.

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Источник трансляции: ТАСС
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