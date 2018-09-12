Владимир Путин: все больше стран хотят перейти на расчеты в нацвалютах

Источник: AP 2018

«С учетом того, с чем мы сталкиваемся при расчетах в долларах, у большего и большего количества стран возникает желание торговать в национальных валютах», — сказал глава государства.

Как считает господин Путин, развивать двустороннюю торговлю в национальных валютах «правильно с точки зрения устойчивости мировых финансов и мировой экономики». «Мы будем двигаться к этому постепенно», — добавил российский президент.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеева сказал, что Россия хочет перейти на расчеты в нацвалютах с партнерами по военно-техническому сотрудничеству. Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал переход на расчеты в рублях ответом на новые санкции США.

Напомним, с 27 августа вступили в силу санкции США, введенные против России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ограничительные меры включают запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.