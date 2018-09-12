Нью-Йорк сместил Лондон с первого места в рейтинге мировых финансовых центров

Источник: AP 2018

Третье и четвертое места, как и в прошлогоднем рейтинге, заняли Гонконг и Сингапур. На пятом месте оказался Шанхай, сместивший Токио.

Пекин, Цюрих и Франкфурт вошли в топ-10 списка, сместив Торонто, Бостон и Сан-Франциско.

Сильный рост в рейтинге показал Санкт-Петербург. Он поднялся на 11 строчек — до 80-го места, обогнав российскую столицу. Москва, как Рига и Баку, остались на прежних местах — на 83-м, 87-м и 95-м соответственно. Алма-Ата потеряла две строчки, спустившись на 96-ю.