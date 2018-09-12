Ереван анонсировал получение от РФ оборонного кредита на $100 млн

«Заключение нового кредитного договора находится в процессе. Это процесс. Не могу детализировать конкретные виды вооружения. Со временем будет соответствующая информация», — сказал Д. Тоноян журналистам в среду, сообщив, что речь идет о кредитном соглашении на $100 млн.

В начале августа Тоноян заявил, что Армения может обратиться к России за получением нового, третьего оборонного кредита. Он также отметил, что проблем с поставками вооружения из России по действующему оборонному кредиту в размере $100 млн нет.