Греф не исключил временного повышения ставок по ипотеке и потребкредитам

Источник: РИА "Новости"

Глава Сбербанка Герман Греф не исключил временного повышения ставок по ипотеке и потребительским кредитам на фоне растущих ставок на рынке. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах ВЭФ2018.

«Пока смотрим (на рынок — прим. ТАСС), но ставки очень сильно пошли вверх, опасность такая есть, что придется повышать», — сказал он.

При этом глава банка подчеркнул, что тренд повышения ставок потребительского и ипотечного кредитования временный и ставки снизятся, когда рынок успокоится.

Это (повышение ставок по ипотеке и потребительским кредитам — прим. ТАСС) временная история, рынок успокоится, уляжется, ставки пойдут вниз опять. Но сейчас пока тренд наверх, вы видите, как ставки выросли. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Герман Греф Глава Сбербанка

Также глава Сбербанка рассказал, что может быть повышена верхняя планка по возрасту для ипотечных заемщиков. «Рассматриваем такую возможность», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.