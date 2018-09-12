Рогозин раскритиковал распространение слухов о произошедшем с кораблем «Союз»

Источник: AP 2018

«Распространение домыслов и слухов вокруг происшедшего на МКС не помогает работе экспертов “Роскосмоса” и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции. До завершения работы специальной комиссии “Роскосмоса” любые утверждения со ссылкой на “источники” неприемлемы», — написал Рогозин в фейсбуке.

Газета «Коммерсантъ» опубликовала материал, согласно которому «американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле “Союз МС-09”, чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег».

По утверждению издания, эту версию «в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия «Роскосмоса», расследующая причины разгерметизации космического корабля.

В конце августа на пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09» начало снижаться давление. Космонавты обнаружили отверстие в обшивке корабля и компенсировали потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического «грузовика» «Прогресс». Позднее они ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.