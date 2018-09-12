На грани. К чему приведет резкий рост оттока капитала из России?

Источник: РИА "Новости"

В России продолжают расти темпы роста оттока капитала, следует из сообщения Банка России. Отмечается, что за январь-июль 2018 года из страны частным сектором было вывезено $21,5 млрд, а по итогам января-августа 2018 года объём этого показателя вырос до $26,5 млрд. При этом за аналогичные восемь месяцев 2017 года объём оттока капитала составлял $9,6 млрд — в 2,76 раза меньше, чем сейчас.

В начале сентября 2018 года Минэкономразвития обновило прогноз по объёму оттока капитала к концу 2018 года — с $18 млрд, ожидаемых ранее, до $41 млрд.

Как отметили в ведомстве, причиной повышения прогноза стали процессы, происходившие в августе на финансовых рынках.

В числе них — низкая склонность к риску глобальных инвесторов на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, финансово-экономический кризис в Турции, вызвавший дополнительное давление на валюты развивающихся стран, в том числе и рубль, ослабление рубля во второй половине августа в связи с объявлением США о возможном введении нового пакета санкций. Чем грозит резкий отток капитала из России, АиФ.ru выяснил у экспертов по финансовым рынкам.

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Как заявляет Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, ни к чему этот процесс не приведет, поскольку реального тока инвесторов эти цифры не отражают.

«В течение этого года нефть довольно сильно подорожала, и многие наши компании, которые имели валютные кредиты, использовали рост своей выручки, для того, чтобы их погасить. Таким образом, рост оттока капитала говорит об увеличении выручки российских экспортёров, связанных с ростом цен на нефть. Второе, о чём он свидетельствует, — негативные ожидания части российских внешнеэкономических субъектов относительно перспектив российской экономики», — говорит Хестанов.

С одной стороны, отток капитала — это хорошо, потому что есть чему утекать, с другой — это еще и рост негативных оценок. Сергей Хестанов доцент РАНХиГС

По словам эксперта, на инфляции отток капитала прямо не скажется. «Для инфляции гораздо важнее две вещи — тарифы естественных монополий и курс рубля. Разгон инфляции уже зафиксирован Росстатом, но интрига в том, где он остановится», — заявляет эксперт по финансовым рынкам.

Аналитик Дмитрий Голубовский считает, что рост оттока капитала негативно скажется на российской экономике, и вызван он ошибками властей — в первую очередь бюджетным правилом, согласно которому чем дороже нефть, тем больше приходится печатать денег, а это просаживает рубль. На этом фоне в августе «сложилась ситуация, что Минфин выкупал больше валюты, чем её приходило в страну, — говорит Голубовский.

Дальше включается цепная реакция: иностранцы, которые вложились в рынок ОФЗ (у них валюта баланса доллар, а активы рублёвые) видят, что рубль падает на 10% в месяц, и у них возникает убыток. И они начинают продавать рублёвые активы. Дмитрий Голубовский Аналитик

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По словам эксперта, многие инвесторы, которые вывели капитал, уже не вернутся. «Поэтому курс доллара к рублю уже не вернётся на тот благоприятный уровень, который был весной. А девальвация рубля — это рост инфляции, это вклад в общий рост цен по стране. Денежная политика не будет смягчаться, а, значит, не будет удешевления кредита. Следовательно, не будет экономического роста», — считает эксперт.