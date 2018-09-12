Российский офшор остров Октябрьский появился в Калининграде

Источник: РИА "Новости"

Теперь компании, желающие стать резидентами острова, смогут начать процедуру редомициляции (перевод компании в другую юрисдикцию). Первыми о своем желании переехать на Октябрьский заявили UC Rusal и энергетическая «дочка» ее основного (48,13%) акционера En+ — компания En+ Holding: их советы директоров в середине августа поручили менеджменту подготовить подробный план переезда.

Новость Острова замещения

О том, что острова Октябрьский юридически не существует, объявил замминистра финансов Илья Трунин в минувшую пятницу, 7 сентября. Это подтвердил «Ведомостям» и бывший вице-премьер Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков: остров существовал только как исторический район, но формально такой географической единицы не было.