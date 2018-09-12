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15:50 (мск), источник: Ведомости

Российский офшор остров Октябрьский появился в Калининграде

Остров Октябрьский — где в августе был создан один из специальных административных районов — официально появился в Калининграде. Решение принял 12 сентября местный городской совет, выделив часть Московского района, сообщает «Интерфакс».

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Источник: РИА "Новости"

Теперь компании, желающие стать резидентами острова, смогут начать процедуру редомициляции (перевод компании в другую юрисдикцию). Первыми о своем желании переехать на Октябрьский заявили UC Rusal и энергетическая «дочка» ее основного (48,13%) акционера En+ — компания En+ Holding: их советы директоров в середине августа поручили менеджменту подготовить подробный план переезда.

Новость
Острова замещения

О том, что острова Октябрьский юридически не существует, объявил замминистра финансов Илья Трунин в минувшую пятницу, 7 сентября. Это подтвердил «Ведомостям» и бывший вице-премьер Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков: остров существовал только как исторический район, но формально такой географической единицы не было.

Кроме острова Октябрьский, специальным административным районом станет остров Русский во Владивостоке. Создание САРов — одна из мер поддержки попавших в санкционные списки российских компаний. Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных — 5%.

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