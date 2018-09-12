Мир без доллара: Путин предложил партнерам ВЭФ расчеты в тугриках

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На пленарном заседании Восточного экономического форума под названием «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» президент Владимир Путин договорился с лидерами Японии, Китая, Республики Кореи и Монголии развивать расчеты в национальных валютах, минуя доллары, запускать инфраструктурные проекты — строить новые дороги и мосты, развивать БАМ и Транссиб и ориентироваться на безвизовое пространство.

Во время панели ВЭФ лидеры стран иногда шутили. Например, на вопрос о том, в какой валюте будут развиваться расчеты между странами, Путин ответил: «Можно и в тугриках рассчитываться». А на вопрос про упрощение визового пространства российский президент ответил:

Я за. Лавров против — вот он у нас сидит. А я в таких вопросах привык доверять специалистам. Как утверждают сотрудники МИДа, такие вопросы решаются на основе взаимности. Так-то мы пока останемся на таких позициях. Но в дальнейшем будем над этим работать. Надеемся, что в дальнейшем будем выдавать визы на 5 или 10 лет сразу.

Тем не менее, все спикеры этой панели ВЭФ держали сплоченный курс на трансформацию Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона и изменении его веса в мировой экономике. Сейчас на страны АТР приходится около 45% мировой торговли. Но все участники панели не отрицали, что есть много препятствий для экономической интеграции, лежащих в политической плоскости, которые они не могут решить десятилетиями.

Восточная дипломатия

«Я восхищаюсь масштабом форума и хочу от имени Китая и китайского народа поздравить президента Путина с его проведением», — поблагодарил председатель КНР Си Цзиньпин. Он поздравил Путина также с беспрецедентным числом высокопоставленных гостей на ВЭФ. В этом году на форуме зарегистрированы участники из 60 стран. «Мне доставляет удовольствие вновь посетить Владивосток спустя восемь лет», — продолжил похвалы Си. По его словам, его порадовал новый облик города, а все произошедшие изменения убедили в стремительном развитии территории.

Китай — крупнейший торговый партнер дальневосточных регионов, отметил Си. Китайский лидер назвал и приоритетные отрасли для развития: инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, туризм и призвал участников ВЭФ повышать добавленную стоимость. По его мнению, экономики стран-участников ВЭФ могут взаимно дополнять друг друга преимуществами и усиливать общее позиционирование в мировой экономике.

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Путин ответил взаимной похвалой. Сегодня на Дальнем Востоке с участием китайских инвесторов реализуется более 30 проектов с объемом вложений порядка 200 млрд рублей, обрисовал масштаб российского-сотрудничества сотрудничества Путин.

Российский президент также в ходе панели рассказал о том, что настроен на позитивное сотрудничество с японскими партнерами. «Буквально накануне с премьер-министром Синдзо Абэ дали старт работе завода по производству автомобильных двигателей в Приморском крае», — рассказал он. По словам российского президента, существуют хорошие возможности и для продвижения проектов с Монголией и республикой Кореей.

«Мир, глобальная экономика сегодня все чаще сталкиваются с новыми формами протекционизма, разного рода барьерами, которые резко обострились в последнее время и растут непомерно», — обратился к коллегам Путин.

«Базовые принципы торговли, конкуренции, экономическая взаимовыгодность девальвируются и, к сожалению, разрушаются, становятся заложниками идеологических подходов, сиюминутных политических раскладов», — сокрушался российский президент. По его словам, в этом состоит серьезный вызов для всей глобальной экономики, особенно для динамичного развития АТР. «Наш регион мог и дальше добиваться высоких темпов роста, оставаться ключевым участником мировой экономики и торговли он должен сохранить дух экономической свободы, быть пространством деловой инициативы — без санкций, запретов, политической предвзятости», — поставил задачу Путин.

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Лидеры Японии, Китая, Кореи и Монголии согласились с тем, что мировая экономика сильно меняется и что интеграция стран оправдана.

Новые связи стран будут формировать новую добавочную стоимость, подхватил премьер-министр Синдзо Абэ. По его словам, японско-российские отношения таят в себе безграничные возможности, причем сотрудничество развивается с «беспрецедентным ускорением»: сейчас оно охватывает 150 проектов, половина из которых реализуется или «вот-вот начнет реализовываться».

Как следовало из выступлений участников панели, японцы мечтают о цифровой России, китайцы — об едином экономическом пространстве, а руководитель республики Корея хочет в будущем приехать в Россию на поезде. Монголия же рассчитывает стать связующим звеном в трансграничной торговле электроэнергией и поставках российского сырья для азиатских потребителей.

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Контракты в подкрепление слов

Среди достигнутых на форуме договоренностей были поставки газа в Китай по западному маршруту: Си по итогам встречи с Путиным поручил согласовать в кратчайшие сроки. Речь идет о 30 млрд кубометров в год, пояснял министр энергетики Новак. На сегодняшний день у «Газпрома» уже есть контракт с CNPC, предусматривающий поставку до 38 млрд кубометров в год, начиная с 2019 года. На ВЭФ также «Роснефть» подписала соглашение о создании СП с Beijing Gas Group по строительству сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в России.

Кроме того, в ходе форума было подписано соглашение между Alibaba Group, «Мегафон», Mail.Ru Group и РФПИ о стратегическом партнерстве, которое предполагает создание СП AliExpress Russia в начале 2019 года и нацелено на совместную работу компаний во всех сегментах электронной коммерции.

Курилы в придачу

На форуме лидеры стран публично говорили не только о новых прорывах в экономике, но и о желании решить давно назревшие политические проблемы.

«Через взаимные визиты лидеров двух стран мне хотелось бы поднять японо-китайские отношения на новый уровень. Я преисполнен такой решимости», — заверил Абэ. Сказал о желании сдвинуть на новый уровень отношения России с Японией и Путин. «70 лет мы ведем переговоры по поводу мирного договора с Японией», — обратил внимание российский президент. В итоге он предложил Абэ заключить этот договор уже до конца года без всяких предварительных условий. «А потом на основе мирного договора будем решать все спорные вопросы», — добавил Путин.

Зал взорвался аплодисментами. Было похоже, что накануне что-то сдвинулось с мертвой точки в отношениях между странами: это была 22-я по счету встреча Путина с Абэ, которая продлилась более 2,5 часов.