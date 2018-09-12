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18:07 (мск), источник: Forbes

Комфорт для жуликов: Белоусов рассказал о работе регуляторов

«Классную» систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно, а надзорные органы предпочитают проверять тех, кто работает «в белую», заметил помощник президента Андрей Белоусов.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Участники делового завтрака ВЭФ с участием губернаторов, где главной темой обсуждения была заявлена тема «Инвестиционный прорыв регионов ДФО в национальном рейтинге — что дальше?», много говорили о снижении давления государства на бизнес. Помощник президента Андрей Белоусов раскритиковал сложившуюся модель отношений контрольно-надзорных органов и бизнеса.

Классную систему мы создали при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно. То есть у нас получается так, что мы создали такую систему контрольно-надзорной деятельности, когда люди, которые занимаются незаконным предпринимательством, по которому, вообще-то говоря, есть уголовная статья, чувствуют себя комфортнее, с ними ничего нельзя сделать, а легальный предприниматель все больше и больше испытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов.
Андрей Белоусов
помощник президента

При этом, по его словам, легально работающие предприниматели испытывают все больше давления со стороны надзорных органов.

«Им (контролерам. — Forbes) же надо кого-то контролировать. А кого? Естественно, того, кто работает “в белую” и нормально себя чувствует», — возмущался Белоусов.

По данным Минэкономразвития, в 2017 году было проведено 1,7 млн плановых и внеплановых проверок. Однако, согласно опросам предпринимателей, которые обнародовал весной бизнес-омбудсмен Борис Титов, проверок на самом деле было больше — около 10 млн в 2017 году.

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Белоусов считает, что во многом статистика не отражает реального положения дел, поскольку половина проводимых проверок не вносится в реестр. По его мнению, требуется пересмотреть приоритеты в работе надзорных органов и повысить эффективность их работы, и в первую очередь, сделать акцент на прозрачность.

Тем не менее, в Дальневосточном федеральном округе снизилось число проверок, говорили на ВЭФ губернаторы. Спасибо прокураторе: число проверок снижается, отметил губернатор Чукотки Роман Копин. «Дело не в количестве, а в качестве проверок. Важно чувство меры», — настаивал глава Магаданской области Сергей Носов.

В модели отношений власти с бизнесом в целом много проблем, отмечали руководители регионов. Один из главных вопросов — это отсутствие каналов коммуникации между бизнесом и властью, считает временно исполняющий главы республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Формально был создан совет по предпринимательству, но на уровне республики он работал плохо, пояснил он: «Сегодня мы меняем принципы действия совета по той модели, которая была, когда я был главой города».

Перестройка системы управления требуются во многих сферах управления, были солидарны губернаторы. «СССР ушел, а Россия пока не пришла», — так охарактеризовал уклад хозяйства в своем регионе временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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