Костин: если США продолжат использовать доллар как оружие, мы неизбежно увидим тенденцию отхода от него

Источник: РИА "Новости"

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин дал интервью Bloomberg TV, в котором, в частности, высказался о санкциях.

— Господин Костин, спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Начнем с законопроекта, который сейчас обсуждается в США. Один сенатор назвал его «адским». В этом законопроекте упоминается и ваш банк. Выдержат ли ВТБ и российская финансовая система в целом эти новые санкции?

— Пока что рано об этом говорить, насколько я понимаю, речь идет только о законопроекте. А предложение, о котором вы говорите, касается не всех российских банков, а только одного или двух. Может быть, это вообще не коснется ни одного банка. Посмотрим. Мне кажется, данный законопроект пока не был одобрен ни одной из палат, так что пока рано делать какие-то прогнозы. Но мы, несомненно, готовимся к любому повороту событий. Я считаю, что при поддержке ЦБ РФ российский банковский сектор в состоянии справиться с этими новыми санкциями.

Но в санкциях, в любом случае, нет ничего хорошего. Это неправильный подход. Новые санкции приведут только к очередному витку напряженности в отношениях между США и Россией, и об этом можно только сожалеть.

— Вы сказали, что вы готовитесь. Как именно? Что вы планируете делать? Кто этим занимается?

— Я не буду сейчас раскрывать всех планов — на то они и планы. Но у нас есть ряд мер, которые позволят нам защитить наших клиентов, наших вкладчиков. Повторяю, при поддержке правительства и Центрального банка мы в состоянии справиться с ситуацией.

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— То есть Центральный банк и министерство финансов работают с банками?

— Да, конечно. Мы ведем переговоры с ними.

— Что ждет клиентов ВТБ, у которых вклады в иностранной валюте, если операции в американских долларах окажутся под запретом?

— Я не буду это комментировать. Это как раз часть плана.

— Смогут ли клиенты получить свои деньги?

— Я убежден, что все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте — это уже другой вопрос.

— После того, как был опубликован текст этого законопроекта, клиенты Сбербанка бросились выводить средства с долларовых счетов. В ВТБ подобное происходило?

— Нет, на самом деле мы не наблюдаем повышенного снятия денежных средств. На данный момент у нас все как обычно.

— Мне кажется, инвесторы сейчас не очень уверены, что ВТБ справится с санкциями. Я говорю это на основании котировок ваших акций, которые упали до самого низкого уровня за последние четыре года. Вы с ними не согласны? Они ошибаются?

— Мне кажется, есть два главных опасения. Во-первых, конечно, инвесторы испытывают беспокойство по поводу всех развивающихся стран в целом. Речь идет не только о России, но и о Турции, Бразилии и других странах. Даже о Китае и Индии. Во-вторых, относительно России ситуация дополнительно осложняется из-за возможности санкций.

Я считаю, инвесторы поступают правильно, проявляя осторожность. Многие инвесторы хотят подождать ноября или конца года, когда станет ясно, какого рода санкции будут введены и против кого именно. Так что мне это кажется совершенно нормальным и естественным поведением. Андрей Костин Президент — председатель правления ВТБ

— И что бы вы им посоветовали?

— Им нужно просто подождать и понаблюдать за ситуацией. Показатели у ВТБ очень хорошие. В этом году наша прибыль вырастет на 70% и составит порядка 3 млрд долларов. Это неплохой результат. Но мы не можем влиять на геополитику. Цена акций зависит не от финансовых показателей банка, а от ситуации в целом. Я никак не могу на это повлиять. Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше.

— Главной темой Восточного экономического форума всегда был разворот в сторону Азии, особенно теперь, когда Россия находится под западными санкциями. Пока что попытки отказаться от расчетов в долларах и перейти на расчеты в национальной валюте были безуспешны. Как вы считаете, возможно, в этот раз все получится?

— Я считаю, это неизбежно. Сложилась такая ситуация, что Соединенные Штаты используют доллар в качестве оружия. Я не первый говорю об этом — это слова бывшего главы Банка Франции Кристиана Нойера. Когда BNP Paribas оштрафовали на 9 млрд долларов за нарушение санкционного режима (правда, там речь шла о санкциях против Кубы, а не против России), он сказал, что торговать нужно не в долларах, а в нефти, евро или какой-нибудь другой валюте.

Так что я считаю, что если США продолжат использовать доллар как оружие, то неизбежно не только в России, но и в других странах мы увидим тенденцию к отходу от доллара. На это может потребоваться лет двадцать, но этот процесс обязательно будет происходить. Андрей Костин Президент — председатель правления ВТБ

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— Но вы думаете, что теперь это более вероятно, чем в прошлом?

— Да, теперь такое понимание приходит не только в России, но и в Турции и даже в Европе. Многие бизнесмены и банкиры говорят, что нужно больше вести бизнес в евро. Почему американские санкции должны оказывать влияние на деятельность европейских компаний? Например, санкции против Ирана. Европейцы явно не очень счастливы от такой ситуации.

— Как вам кажется, последние решения президента Трампа в области внешней торговли ускорили этот процесс?

— Разумеется. Мы сейчас наблюдаем, возможно, полный развал системы. Трамп заявил недавно, что Америка может даже выйти из ВТО, если членство в этой организации будет противоречить интересам США. Но я остаюсь при своем мнении.

Недавно, выступая в Москве на форуме, я сказал, что наша позиция должна быть такой же: если международная организация действует не в интересах России, какой нам смысл участвовать в ней? Мне такой подход кажется вполне разумным.

Само собой, эти санкции абсолютно незаконны и неоправданны. Это расследование, которое сейчас проводится, на мой взгляд, имеет внутриполитическую подоплеку. Комиссия Мюллера пытается найти какую-то связь между Россией и Трампом, но она ничего не нашла. Искали русских девушек по вызову — вместо этого нашли двух американок. Нет никаких связей. Для чего было начато это расследование? Это явно мешает Трампу проводить более конструктивную политику в отношении России.

— При этом господин Трамп заявляет, что занимает очень жесткую позицию в отношении России и что он введет такие санкции, каких раньше еще никогда не бывало.

— Понимаете, санкции санкциями, но в политике, как и в бизнесе, важно вести переговоры с одним партнером. Невозможно говорить с сотнями политиков в конгрессе. Нужно говорить с руководителем, который определяет политику государства. Но мы не видим такого партнера. Даже если господин Трамп хочет сделать что-то, чтобы улучшить отношения с Россией, у него ничего не получается. Он связан решениями конгресса. В такой ситуации невозможно формировать новую политику. Это и создает множество проблем.

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— Вы отчасти свернули свой бизнес в США. Теперь вы сворачиваете свою деятельность в Европе. Может быть, вы планируете расширяться в Азии?

— Это не так уж просто заменить американский, европейский рынок или Лондон на Азию. Мы, конечно, работаем с китайскими компаниями. Кстати говоря, мы — единственный банк, который имеет полноценную лицензию на работу в Шанхае. Мы стараемся использовать это. У нас сейчас осуществляются очень важные расчеты с клиентами в юанях и рублях. Так что мы, конечно, работаем. Но вы знаете, азиатские банки и сами беспокоятся по поводу санкций, поскольку многие из них работают в Америке.

— В долларах.

— Многие из них не жаждут заполнить эту нишу. Ну и потом, для того, чтобы освоиться на любом новом рынке, например, таком, как Россия, безусловно, потребуется определенное время. Потенциальным инвесторам нужно узнать больше о России, посмотреть, какие тут имеются возможности. Именно для этого и проводится данный форум.

— У вас есть офисы в Гонконге и Сингапуре. Вы планируете открываться еще в каких-то городах?

— Нет, мы не намерены расширять географию своего присутствия. Мы сейчас сосредоточились главным образом на России, где у нас хорошо идет бизнес. При этом мы сохраним нашу заграничную сеть.