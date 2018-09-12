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19:55 (мск), источник: РИА Новости

В Швеции подали иск против «Северного потока — 2»

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Организация по защите прав в области экологии ClientEarth подала второй иск против строительства газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Швеции, сообщили сами активисты.

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Источник: РИА Новости

«ClientEarth подала иск в административный суд Швеции с требованием остановить строительство участка газопровода “Северный поток — 2” длиной 510 километров в шведских водах. Юристы группы утверждают, что строительные документы являются неполными и неточным, так как они не учитывают влияния строительства на дикую природу в Балтийском море», — говорится в сообщении организации.

Как уточняет ClientEarth, строительство газопровода в Швеции включает детонирование бомб, сохранившихся на морском днем после Второй мировой войны. Эти работы, как утверждают активисты, нанесут вред охраняемым морским млекопитающим.

Это уже второй иск, поданный ClientEarth. В мае группа пожаловалась на проект в суде Финляндии. При этом власти Швеции и Финляндии уже выдали разрешение на его реализацию.

«Могут осуждать, но не требовать»

В Стокгольме не первый раз негативно высказываются о строительстве газопровода.

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Так, Шведское радио сообщало, что несколько парламентских партий критически оценивают «Северный поток — 2» и хотели бы остановить этот проект.

Ранее посол Швеции в Москве Петер Эриксон отметил, что заявления шведских политических партий о намерении остановить строительство газопровода не могут повлиять на его реализацию.

«Те разрешения, которые нужны были для “Северного потока — 2”, Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет. Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него», — сказал он.

Эриксон также отметил, что отозвать решение по прокладке газопровода в международных водах своей экономической зоны Стокгольм уже не может.

«По международному праву мы могли только осуждать проект из-за того, как он может отразиться на окружающей среде. Но требовать не строить его мы не можем. Компании удалось показать шведским властям, что экологических повреждений вследствие проекта нет», — добавил посол.

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Строительство газопровода

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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