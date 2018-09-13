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02:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Воинский долг важнее супружеского

Федеральная служба охраны (ФСО) предлагает сделать жилье, приобретаемое военнослужащими в рамках военной ипотеки, неотчуждаемым при разводе. Раздел метров между супругами, по мнению службы, снижает объем государственных гарантий для военных. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства это предложение раскритиковал, назвав его необоснованным. Впрочем, по мнению участников совета, у законопроекта есть все шансы быть рассмотренным Госдумой.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

ФСО выступила с инициативой сделать квартиры, которые приобретают военнослужащие и силовики в рамках льготной ипотеки, неотчуждаемым имуществом при разводе. По данным «Ъ», служба представила такой законопроект на сентябрьском заседании Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Поясним, что по условиям вступившего в силу в 2005 году закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» право на безвозмездный кредит на покупку жилья получили в том числе и подчиненные федеральных силовых министерств и спецслужб, где они проходят военную службу. Квартиры для военнослужащих ФСО также приобретаются на средства банковского целевого жилищного займа с последующим погашением кредита за счет государства.

Такой кредит — единоразовый, но часто его оказывается недостаточно для военных, разделивших купленную квартиру после развода как совместное имущество.

Это приводит к «снижению гарантированных государством жилищных прав» военных, указывает ФСО и предлагает сделать купленные с помощью военной ипотеки квартиры неотчуждаемыми. Служба полагает, что жилье военных может приобрести новый юридический статус, поскольку, согласно практике Верховного суда, режим общей совместной собственности супругов распространяется на купленное в браке имущество, но не на личные средства одного из супругов. Кредит же дается военному в виде фиксированной суммы без учета его семейных обстоятельств, и члены его семьи не являются исполнителями обязательств по договору.

Обосновав таким образом личный характер собственности на кредит, ФСО предлагает считать, что и имущество, приобретенное на его средства в период брака, не является общей собственностью.

Соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский и Семейный кодексы, в законы о статусе военнослужащего и о военной ипотеке.

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По словам источника «Ъ», присутствовавшего на заседании совета, инициатива ФСО вызвала бурную дискуссию. «И хотя представители службы долго отстаивали свою позицию, эксперты совета ее раскритиковали», — отмечает он. В итоге в заключении совета проект назван «недостаточно обоснованным», а его концепция — «вызывающей серьезные сомнения».

Так, по мнению экспертов совета, кредит на военное жилье является трудовым доходом, а он, согласно Семейному кодексу, является общим имуществом супругов в браке. Кроме того, и Верховный, и Конституционный суды неоднократно утверждали, что имущество, приобретенное в браке в рамках военной ипотеки, относится к общему имуществу и обеспечивает потребности не только самого военного, но и его семьи.

В то же время Семейный и Гражданский кодексы оставляют на усмотрение суда ряд моментов при определении совместного имущества супругов. Нормативное же определение принадлежности такого жилья не позволит судам учитывать конкретные обстоятельства таких дел, указали юристы.

Еще один аргумент против инициативы ФСО — порядок возврата кредита при досрочном расторжении контракта военного.

В этом случае суд будет взыскивать с военного полученный ранее кредит, и взыскание будет обращено на имущество военного. «При этом в числе такого имущества будут совместно нажитое супругами имущество и средства», — говорит Ирина Адамова, глава коллегии адвокатов «Адамова и партнеры». В целом сейчас, по ее словам, федеральное законодательство относит к неделимому при расторжении брака имуществу только унаследованное, подаренное, приватизированное и приобретенное супругом до брака. «Во всех остальных случаях, как показывает судебная практика, могут быть различные варианты его раздела», — отмечает она.

Несмотря на отрицательный отзыв членов совета, по мнению источника «Ъ», у ФСО есть пути продвижения своей инициативы. «Этот документ мог бы внести в Госдуму один из депутатов — решение совета запрета на это не налагает», — отмечает он.

Анастасия Мануйлова, Анна Занина

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