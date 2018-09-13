Доллару предрекли утрату мирового господства
Международное рейтинговое агентство Moody’s оценило перспективы использования доллара в глобальной торговле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитиков Джорджины Смартт и Колина Эллиса.
Международное рейтинговое агентство Moody’s оценило перспективы использования доллара в глобальной торговле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитиков Джорджины Смартт и Колина Эллиса.
По данным агентства, развитие региональной торговли и получение новыми валютами резервного статуса позволят странам не использовать в качестве резервных валюты географически удаленных государств. В результате потребность в использовании доллара в глобальной торговле может снизиться, прогнозирует Moody’s Investors Service. Однако для серьезного изменения пропорций глобальных резервов должны пройти десятилетия.
Стабильность и привлекательность доллару обеспечивает размер американской экономики, прозрачность национального финансового рынка и надежность монетарной политики.
Эксперты считают, что ближайший конкурент доллара — евро — сможет восстановить свою долю в резервах, когда станет востребованным в Азии и Латинской Америке. Доля китайского юаня, по информации Moody’s, в ближайшее время не увеличится, поскольку партнеры КНР по проекту «Один пояс и один путь» играют скромную роль в глобальной торговле.
12 сентября сообщалось, что правительство Европы предпримет шаги для поднятия значения евро на мировой финансовой арене. «Евро должно стать лицом и инструментом новой, более суверенной Европы», — заявлял председатель Еврокомиссии