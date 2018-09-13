«Можно и в тугриках». Что говорят политики и банкиры о расчетах в нацвалютах?

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«Можно и в тугриках», — так Владимир Путин прокомментировал одну из главных тем Восточного экономического форума — расчеты в национальных валютах. Интересно, что в этот же день в другой части света глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал сократить в Европе долларовые расчеты, в том числе и при импорте энергоносителей, что напрямую касается России.

Россия начала дедолларизировать отношения с торговыми партнерами примерно четыре года назад, и нельзя сказать, что достигла больших успехов. Но сейчас, на фоне новых возможных санкций, процесс идет все активнее. Яркий пример — недавняя сделка «Алросы», которая продала Китаю алмазы за рубли. Деньги проводил ВТБ. Это был прямой перевод, без участия доллара, рассказал на форуме в интервью Business FM Андрей Костин:

— «Алроса» открыла счет в юанях в нашем банке в Шанхае. Китайцы за партию алмазов заплатили юанями, а мы здесь «Алросе» перевели рубли, вот и все. Мы крупнейший маркетмейкер, мы продаем и покупаем ежедневно юани.

— Счет в юанях, откуда у «Алросы» юани?

— Так я говорю, они поставили товар — алмазы.

— Затем юани в рубль переводились уже не через доллар?

— Конечно, нет. Мы взяли в своем банке юани в Шанхае, а здесь выдали им рубли.

У расчетов в нацвалютах три главных недостатка. Во-первых, стоимость основных товаров исчисляется в долларах.

И хоть алмазы продали через обмен юаней на рубли, их цена все равно была привязана к американской валюте. Отсюда вытекает второй недостаток: доллар — это мерило, по которому определяется стоимость других валют.

Другого универсального инструмента пока не придумали. Две стороны договариваются о цене, но потом рубль к доллару падает, а юань нет. Пришло время расчетов: китайцы довольны — они купили дешевле, а россияне могли бы выручить больше, но не судьба.

Должен быть справедливый курс между нацвалютами. Вопрос, как это сделать. Министр экономики Максим Орешкин в интервью Business FM предложил рецепт: развивать долговые рынки. Например, банки России занимают в Китае юани и наоборот.

Они могут выпускать обязательства, номинированные в валюте на финансовом рынке другой стороны. Они должны обеспечивать ликвидность в торговле, чтобы импортер чего-то из Китая мог прийти на рынок и увидеть, что купить юани за рубли стоит не дороже, чем купить доллары за рубли. В этом случае он будет с удовольствием потихонечку перестраиваться на использование ими национальных валют. И определенная база уже есть. У нас больше 10% платежей уже проходят в рублях и юанях. Максим Орешкин министр экономического развития России

Процесс идет, и об этом свидетельствует еще один факт: к расчетам в нацвалютах подключаются частные банки. Росбанк — российское подразделение французского Societe Generale, никакие санкции и отключение от долларов ему не страшны. Но предправления Росбанка Илья Поляков заявил, что приветствует расчеты стран в нацвалютах без помощи доллара и банк в них участвует. Business FM он рассказал о своем примере:

Сегодня утром на этом же форуме я общался с одним клиентом, с которым мы утром обсудили сделку по хеджированию пары рубль-юань. Нет перехода в доллары, нет кросс-курса через доллар, то есть это прямая сделка по паре рубль-юань. Такого рода сделки уже идут, и мы как активный игрок российского рынка и также международного рынка тоже активно этим занимаемся и стараемся помочь российским экспортерам переходить на расчеты в национальной валюте, где это имеет смысл. Илья Поляков председатель правления Росбанка

К вопросу о смысле расчетов, есть ведь и третий недостаток: можно что угодно продать за что угодно, но чтобы потом купить что-то другое, все равно могут понадобиться доллары. Одно дело Китай — там можно приобрести технологии, оборудование и так далее. Тогда сделки будут больше напоминать бартер: продал в КНР за юани или рубли сырье и там же за те же валюты купил станок.