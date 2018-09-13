«Можно и в тугриках». Что говорят политики и банкиры о расчетах в нацвалютах?
Эту тему, пожалуй, больше всего обсуждали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Какие способы обойтись без доллара предлагают?
Эту тему, пожалуй, больше всего обсуждали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Какие способы обойтись без доллара предлагают?
«Можно и в тугриках», — так Владимир Путин прокомментировал одну из главных тем Восточного экономического форума — расчеты в национальных валютах. Интересно, что в этот же день в другой части света глава Еврокомиссии
Россия начала дедолларизировать отношения с торговыми партнерами примерно четыре года назад, и нельзя сказать, что достигла больших успехов. Но сейчас, на фоне новых возможных санкций, процесс идет все активнее. Яркий пример — недавняя сделка «Алросы», которая продала Китаю алмазы за рубли. Деньги проводил ВТБ. Это был прямой перевод, без участия доллара, рассказал на форуме в интервью Business FM Андрей Костин:
— «Алроса» открыла счет в юанях в нашем банке в Шанхае. Китайцы за партию алмазов заплатили юанями, а мы здесь «Алросе» перевели рубли, вот и все. Мы крупнейший маркетмейкер, мы продаем и покупаем ежедневно юани.
— Счет в юанях, откуда у «Алросы» юани?
— Так я говорю, они поставили товар — алмазы.
— Затем юани в рубль переводились уже не через доллар?
— Конечно, нет. Мы взяли в своем банке юани в Шанхае, а здесь выдали им рубли.
У расчетов в нацвалютах три главных недостатка.
Другого универсального инструмента пока не придумали. Две стороны договариваются о цене, но потом рубль к доллару падает, а юань нет. Пришло время расчетов: китайцы довольны — они купили дешевле, а россияне могли бы выручить больше, но не судьба.
Должен быть справедливый курс между нацвалютами. Вопрос, как это сделать. Министр экономики Максим Орешкин в интервью Business FM предложил рецепт: развивать долговые рынки. Например, банки России занимают в Китае юани и наоборот.
Они могут выпускать обязательства, номинированные в валюте на финансовом рынке другой стороны. Они должны обеспечивать ликвидность в торговле, чтобы импортер
чего-тоиз Китая мог прийти на рынок и увидеть, что купить юани за рубли стоит не дороже, чем купить доллары за рубли. В этом случае он будет с удовольствием потихонечку перестраиваться на использование ими национальных валют. И определенная база уже есть. У нас больше 10% платежей уже проходят в рублях и юанях.
Процесс идет, и об этом свидетельствует еще один факт: к расчетам в нацвалютах подключаются частные банки. Росбанк — российское подразделение французского Societe Generale, никакие санкции и отключение от долларов ему не страшны. Но предправления Росбанка Илья Поляков заявил, что приветствует расчеты стран в нацвалютах без помощи доллара и банк в них участвует. Business FM он рассказал о своем примере:
Сегодня утром на этом же форуме я общался с одним клиентом, с которым мы утром обсудили сделку по хеджированию пары
рубль-юань.Нет перехода в доллары, нет кросс-курсачерез доллар, то есть это прямая сделка по паре рубль-юань.Такого рода сделки уже идут, и мы как активный игрок российского рынка и также международного рынка тоже активно этим занимаемся и стараемся помочь российским экспортерам переходить на расчеты в национальной валюте, где это имеет смысл.
К вопросу о смысле расчетов, есть ведь и третий недостаток: можно что угодно продать за что угодно, но чтобы потом купить
Но как быть с остальными партнерами? Тугрики, к сожалению, принимают далеко не везде. Значит, все равно остаются риски, а главное, издержки. Впрочем, речь идет о независимости от доллара, а за независимость всегда надо платить.