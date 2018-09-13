«Роскачество» нашло нарушения у 35% продукции на рынке творога

Источник: AP 2018

Самой распространенной проблемой является «превышение норм по микробиологическим показателям». Речь идет о содержании в продукции дрожжей, плесени, кишечной палочки или же о недостатке молочнокислых бактерий.

Причиной этого может быть низкое качество исходного сырья, нарушения санитарного состояния производства или несоблюдения условий хранения продукции.

Лучшими марками творога ревизоры признали белгородский «Белый город», краснодарскую «Кубанскую Буренку», а также кировские «Вятушку», «Вожгалы» и «Красногорский». Также всем стандартам качества соответствуют карельский творог «Славмо» и тюменская марка «Першинский». Эти товары «превосходят по качеству действующие ГОСТы» и могут претендовать на государственный Знак качества, отметили в «Роскачестве».

«Роскачество» зафиксировало снижение случаев обмана покупателей о составе продукции. При этом кардинально ситуация на рынке молочных продуктов за последние полгода не изменилась.