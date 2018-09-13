Рост российской экономики назвали случайным

Авторы статьи подробно разобрали причины роста ВВП России, выделив три главных компонента: структурный (складывается из труда, капитала и совокупной факторной производительности), внешнеторговый и конъюнктурный.
По их подсчетам, нынешний рост основан только на конъюнктурном факторе. Внешнеторговый же, напротив, тормозит развитие экономики и дает отрицательный прирост — стоимость экспортируемых товаров (в основном нефти) снижается с каждым годом и остается ниже средних за последние годы.
Последние два года были благоприятными с точки зрения конъюнктуры из-за низкой инфляции.
В этих условиях компании начинают составлять инвестиционные программы на более длительный срок. Кроме того, этот период не был отмечен сильной девальвацией рубля и ужесточением санкций.
Нынешняя тенденция отличается от прежней, характерной для 2011−16 годов, когда конъюнктура вносила отрицательный вклад в темпы прироста ВВП, который был обеспечен, в основном, технологическим прогрессом и увеличением экспорта.