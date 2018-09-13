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14:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Рост российской экономики назвали случайным

Рост российской экономики в обозримом будущем будет основан на конъюнктурном факторе, а не на структурном или внешнеторговом. Об этом говорится в статье для журнала «Вопросы экономики» за авторством сотрудников Института Гайдара и РАНХиГС, выдержки из которой приводит РБК.

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Источник: РИА "Новости"

Авторы статьи подробно разобрали причины роста ВВП России, выделив три главных компонента: структурный (складывается из труда, капитала и совокупной факторной производительности), внешнеторговый и конъюнктурный.

По их подсчетам, нынешний рост основан только на конъюнктурном факторе. Внешнеторговый же, напротив, тормозит развитие экономики и дает отрицательный прирост — стоимость экспортируемых товаров (в основном нефти) снижается с каждым годом и остается ниже средних за последние годы.

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Последние два года были благоприятными с точки зрения конъюнктуры из-за низкой инфляции.

В этих условиях компании начинают составлять инвестиционные программы на более длительный срок. Кроме того, этот период не был отмечен сильной девальвацией рубля и ужесточением санкций.

Нынешняя тенденция отличается от прежней, характерной для 2011−16 годов, когда конъюнктура вносила отрицательный вклад в темпы прироста ВВП, который был обеспечен, в основном, технологическим прогрессом и увеличением экспорта.

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