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21:00 (мск), источник: Ведомости

«Нафтогаз» сообщил о продолжении взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд

Апелляционный суд в Швеции отменил временную приостановку решения арбитража, согласно которому российский «Газпром» должен «Нафтогазу Украины» $2,6 млрд, сообщил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

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Источник: Reuters

«Апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому Газпром должен нам заплатить уже более 2,6 млрд [долларов]», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

«Мы еще раз доказали всем, что “Газпром” должен безотлагательно выполнить решение арбитража. Ну, а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам», — добавил Витренко.

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Шведский апелляционный суд округа Свеа 13 июня приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража, которое касается транзитного контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Это лишило украинскую компанию основания для ареста активов российской компании за рубежом, указывал «Газпром».

Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольме по контрактам о транзите и поставках газа на Украину длилось с 2014 г. В феврале 2018 г. арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018−2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» подал апелляции на оба решения. Одновременно он инициировал досрочное расторжение обоих соглашений.

По инициативе «Нафтогаза» 29 мая начался процесс принудительного взыскания $2,6 млрд c «Газпрома» через арест активов российской компании в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

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