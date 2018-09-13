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22:20 (мск), источник: Интерфакс

Английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — Английский суд в четверг отменил приказ от 18 июня 2018 года об аресте активов «Газпрома» на территории Англии и Уэльса, сообщает управление информации «Газпрома».

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Источник: AP 2018

НАК «Нафтогаз Украины» пытается взыскать в международных судах с «Газпрома» $2,6 млрд по итогам решений Стокгольмского арбитража. «Газпром» эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции.

Арест активов в британской юрисдикции наиболее чувствителен для «Газпрома», так как ограничивает его доступ к мировому финансовому рынку, ставя сделки по привлечению средств посредством еврооблигаций или клубных кредитов под угрозу заморозки по искам «Нафтогаза». В июне «Газпрому» пришлось отменить сделку по размещению евробондов в фунтах. Свои последние сделки на рынке двухсторонних кредитов монополия также предпочитает не делать достоянием общественности.

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Начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников ранее комментировал: «Мы видим некоторое увеличение рисков на money market, связанных с трансфером денежных средств на территории Великобритании. Мы взяли паузу в отношении каких-то инструментов, чтобы обсудить этот вопрос с юристами, чтобы полностью исключить какие-либо риски в отношении наших средств, которые могли бы быть арестованы на территории Великобритании».

Как говорится в сообщении «Газпрома», условием отмены приказа стало принятое «Газпромом» обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите от 28 февраля 2018 года. Слушания предварительно назначены на февраль 2019 года.

В то же время в четверг шведский суд удовлетворил просьбу «Нафтогаза Украины» об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. «Газпром» намерен добиваться пересмотра этого решения, подтвердил «Газпром» более ранее заявление «Нафтогаза».

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28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. «Газпром» подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения. 13 июня 2018 года шведский суд удовлетворил ходатайство «Газпрома» о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража, которая действовала до сегодняшнего дня.

Приказ об аресте активов «Газпрома» на территории Англии и Уэльса был принят Высоким судом Англии и Уэльса 18 июня 2018 года по просьбе «Нафтогаза Украины» в связи с принудительным исполнением решения Стокгольмского арбитража по спору о транзите газа от 28 февраля 2018 года.

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