Лесозаготовители не вписались в систему

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В России половина предпринимателей продают древесину без внесения данных о сделках в единую государственную информационную систему. Это следует из результатов мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ), представленных в четверг. Авторы исследования считают недостаточной ответственность за нарушение порядка учета древесины и предлагают наказывать организации путем административного приостановления их деятельности. В Минприроды проблему признают, но считают штрафы достаточной мерой. Представители рынка считают, что нарушения, связанные с учетом в системе ЛесЕГАИС, характерны для представителей малого и среднего бизнеса, а крупные компании всегда подтверждают легальность заготовки древесины.

Активисты ОНФ выявили в 47 регионах России факты продажи древесины организациями без внесения данных о заключенных сделках в единую государственную информационную систему ЛесЕГАИС. Отметим, в соответствии с Лесным кодексом, компании, которые продают или покупают любые виды древесины, обязаны вносить сведения о сделках с древесиной в ЛесЕГАИС.

В ходе мониторинга представители ОНФ провели рейды на места продажи древесины для ее закупки, чтобы в дальнейшем проверить наличие сведений о продавце в системе.

По результатам проверок, из 306 компаний 153 эти сведения не внесли.

В ОНФ полагают, что выявленные организации реализуют незаконно заготовленную древесину, и по всем случаям направили в прокуратуру обращения с требованием провести проверку всех выявленных нарушений.

«Например, в Хакасии ни один из шести проверенных предпринимателей не подал сведения в систему», — сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев. По его словам, нарушений не было обнаружено только в Москве, Удмуртии, Мордовии, а также в Ленинградской, Амурской, Белгородской и Калининградской областях.

По мнению экспертов ОНФ, в России сейчас не существует прозрачной системы учета древесины, которая может отделить легально заготовленную от нелегальной.

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Они также считают недостаточными меры ответственности за нарушение порядка учета древесины. Согласно ч. 3 ст. 8.28.1 КоАП РФ, такое нарушение влечет административный штраф в размере от 25 тыс. до 35 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 тыс. до 400 тыс. руб. для юридических лиц.

Отметим, ранее в Генпрокуратуре сообщали, что значительная часть нарушений в лесной сфере связана с деятельностью «черных лесорубов»: так, в 2017 году прокуроры выявили более 17 тыс. случаев незаконной заготовки древесины на 11,5 млрд руб., но «реально взыскано было только 415 млн руб.».

В ОНФ ежегодный ущерб от «черных лесорубов» оценивают в 100 млрд руб.

«При таких нелегальных доходах предусмотренные законодательством штрафы не могу быть достаточным сдерживающим фактором, предостерегающим от совершения подобных правонарушений, — считает Владимир Гутенев.— Мы считаем, что ответственность должна быть дополнена наказанием в виде административного приостановления деятельности юридического лица». Соответствующее предложение ОНФ направил в Минприроды.

«Крупные компании обладают знаком FSC (сертификация продукции, которая подтверждает, что она произведена из легально заготовленной древесины на основе принципов ответственного лесопользования.— “Ъ”), потому что без него не будет рынка сбыта — конечный покупатель продукции всегда спрашивает сертификат, подтверждающий легальность заготовки древесины», — сообщила «Ъ» пресс-секретарь Архангельского ЦБК Милена Авада. По ее мнению, ОНФ выявил представителей малого и среднего бизнеса, которым экономически невыгодно придерживаться высоких стандартов работы.

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Несмотря на то что система ЛесЕГАИС существует уже несколько лет, она вызывает много технических сложностей у лесопользователей, отмечает руководитель лесной программы WWF Николай Шматков: «Подозреваю, что не все организации знают, что они должны вносить сведения в ЛесЕГАИС. Но незнание закона не освобождает от ответственности». Господин Шматков напоминает, что благодаря системе ведомство собиралось бороться с «черными лесорубами», «но в экологической среде нет уверенности, что это эффективный метод борьбы».

В Рослесхозе признают проблему с невнесением сведений по сделкам в систему, но ссылаются на неосведомленность предпринимателей о нововведениях в законодательстве.

«Сотрудники МВД России должны сосредоточиться на этой проблеме и должны провести массовые проверки всех мест продажи древесины в населенных пунктах», — считают в ведомстве.

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В Минприроды называют ответственность в виде штрафа достаточной мерой, но собираются для усиления контроля за происхождением древесины обязать предпринимателей вносить в систему еще и электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины: «Недобросовестные предприниматели, перевозчики древесины могут использовать один и тот же сопроводительный документ на транспортировку неоднократно, подделывать его, используя данные других организаций, осуществляющих законный оборот древесины, а также вывозить древесину из лесосек, не указанных в сопроводительном документе».

В ведомстве добавляют, что законопроект по электронному сопроводительному документу древесины уже подготовлен и вскоре будет представлен для общественного обсуждения.