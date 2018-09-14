Увольнению пожилых подобрали статью
Госдума одобрила уголовное наказание за дискриминацию предпенсионеров.
Госдума одобрила уголовное наказание за дискриминацию предпенсионеров.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий назначать штраф или принудительные работы работодателям, дискриминирующим пожилых работников. Эта мера — первая из пакета поправок, предложенных Владимиром Путиным для смягчения негативных эффектов от предстоящего повышения пенсионного возраста.
Госдума приняла в четверг, 13 сентября, в первом чтении проект закона об уголовном наказании для работодателей за дискриминацию работников пожилого возраста. Владимир Путин лично внес этот документ на рассмотрение парламента как одну из мер смягчения последствий реформы пенсионного возраста. Напомним, в июле в первом чтении одобрен законопроект, увеличивающий возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Правительственная реформа вызвала большой общественный резонанс, и в сентябре Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, пообещав смягчить отдельные параметры этой инициативы. В частности, он выступил за выход женщин на пенсию в 60 лет и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста.
Последняя инициатива и была оформлена в принятый в четверг проект закона — по нему отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов; поправки вносятся в Уголовный кодекс. Под предпенсионным возрастом в документе понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению страховой пенсии по старости. Бизнес и профсоюзы публично выступали против этой инициативы, создающей излишнее давление на работодателей.
Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в четверг при принятии проекта успокаивал возражавших предположением, что в большинстве случаев защита трудовых прав работников будет идти все же не через следователей и уголовные дела, а через Рострудинспекцию и к нанимателям будет применяться административное наказание.
Сейчас на рынке труда к пенсионному барьеру приближаются 3,6 млн мужчин и 4,8 млн женщин (данные Росстата за 2016 год). Уровень занятости среди мужчин составляет 75%, а уровень безработицы — 4,7%, среди женщин — 82% и 4% соответственно. В целом предпенсионная группа в этом мало отличается от населения в среднем (занятость — 79%, безработица — 5%). Среди причин ухода работников в возрасте 50−55 лет с работы на первом месте находится плохое здоровье (23,4%), на втором — увольнение (18,6%), на третьем — выход на пенсию (13,8%). В следующей группе (55−60 лет) на первом месте — выход на пенсию (35,8%), на втором — состояние здоровья (11,4%) и на третьем — увольнение (7,9%).
Таким образом, хотя часть предпенсионеров действительно проходит через увольнения, включая, возможно, необоснованные, новая норма может иметь ограниченный эффект. Более существенной причиной оставить работу пока является состояние здоровья. С этим, впрочем, планирует бороться Минздрав — ведомство намерено охватить пожилое население более частыми диспансеризациями и развивать геронтологию в здравоохранении.
Более сложной выглядит ситуация с приемом пожилых на работу. Пенсионеров, меняющих место работы, в большинстве случаев ждет понижение социального статуса и зарплаты. Аналогичная ситуация складывается и в предпенсионной возрастной группе. Предположение об ухудшении профессионального положения реалистично, особенно если учесть, что в целом, по данным Высшей школы экономики, заработки россиян после 45 лет начинают падать.
Анастасия Мануйлова