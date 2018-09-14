Увольнению пожилых подобрали статью

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий назначать штраф или принудительные работы работодателям, дискриминирующим пожилых работников. Эта мера — первая из пакета поправок, предложенных Владимиром Путиным для смягчения негативных эффектов от предстоящего повышения пенсионного возраста.

Госдума приняла в четверг, 13 сентября, в первом чтении проект закона об уголовном наказании для работодателей за дискриминацию работников пожилого возраста. Владимир Путин лично внес этот документ на рассмотрение парламента как одну из мер смягчения последствий реформы пенсионного возраста. Напомним, в июле в первом чтении одобрен законопроект, увеличивающий возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Правительственная реформа вызвала большой общественный резонанс, и в сентябре Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, пообещав смягчить отдельные параметры этой инициативы. В частности, он выступил за выход женщин на пенсию в 60 лет и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста.

Инфографика Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе

Последняя инициатива и была оформлена в принятый в четверг проект закона — по нему отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов; поправки вносятся в Уголовный кодекс. Под предпенсионным возрастом в документе понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению страховой пенсии по старости. Бизнес и профсоюзы публично выступали против этой инициативы, создающей излишнее давление на работодателей.



Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в четверг при принятии проекта успокаивал возражавших предположением, что в большинстве случаев защита трудовых прав работников будет идти все же не через следователей и уголовные дела, а через Рострудинспекцию и к нанимателям будет применяться административное наказание.

«Новая статья Уголовного кодекса будет работать редко, потому что она будет использоваться в наиболее вопиющих случаях. Здесь необходимо доказать умысел, доказать, что работодатель, заключающий трудовой договор, нарушил права человека, именно руководствуясь тем, что он вступил в предпенсионный возраст», — сказал депутат.