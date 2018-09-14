Глава ВТБ раскрыл подробности плана по дедолларизации

«Второе — перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в нашу юрисдикцию. По коллегам, которые попали в апрельские санкции (6 апреля США ввели ограничительные меры против 26 россиян и 15 российских компаний. — Ред.) — тому же “Русалу”, — мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач», — отметил представитель банка.
Кроме того, он предложил размещать еврооблигации на российской площадке и отказаться от первичного депозитария в виде Euroclear (международный депозитарно-клиринговый центр, который обслуживает внебиржевой международный фондовый рынок. — Ред.) в пользу российского.
Также предлагается лицензировать всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.