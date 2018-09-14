Глава ВТБ раскрыл подробности плана по дедолларизации

Во время проведения во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2018 году глава ВТБ Андрей Костин рассказал «Известиям» подробности плана по дедолларизации. В качестве одного из направлений деятельности был назван ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты.