Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия ответила на угрозы США бомбить российских военных
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор
Глюк'оZа отвела 11-летнюю дочь к косметологу
Астроном снял на видео десятки НЛО вокруг Луны
При подлете к Москве пилот потерял сознание из-за инфаркта
На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения На Дальнем Востоке начались маневры войск «Восток-2018»
США сообщили РФ об атаке на Сирию за 15 минут до падения ракет
Скрипаль заявила, что знает Петрова и Боширова
Звезда шоу «Голос» попала в «ВИА Гру»
Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев будут вести «Жди меня»
«Металлург» нанес «Авангарду» первое поражение в чемпионате КХЛ
Форвард «Зенита» рассказал, как Манчини смог вывести его из себя
Реакция Кремля на отказ Японии принять идею Путина
Певца Владимира Кузьмина ограбили
Маленький кроссовер УАЗ: новый бренд, новая концепция
Что купить за миллион: варианты от «Авто Mail.Ru»
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
10Идем на «Восток»
06:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Сухому» заложили разворот над Атлантикой

По «Су» и SSJ 100 могут открыть огонь из всех санкций.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Крупнейший авиаконцерн РФ «Сухой» вместе с дочерней ГСС, выпускающей пассажирский SSJ 100, могут стать очередными объектами санкций Вашингтона. Минфин США проверяет, использовались ли истребители «Сухого» в химатаках в Сирии, факты которых Россия традиционно опровергает. Источники «Ъ» в отрасли признают, что прорабатывается «пессимистичный сценарий», а аналитики отмечают, что на замену западных поставщиков SSJ уйдет до четырех лет, но конфронтация может навредить и самим США.

Минфин США «изучает» возможность введения санкций против компании «Сухой», заявил 13 сентября в Конгрессе помощник министра Маршалл Биллингсли в ответ на вопрос конгрессменов. «Конечно, мы очень обеспокоены тем, что ее самолеты могли использоваться в химических атаках на невинных людей в Сирии», — заявил чиновник, добавив, что если опасения подтвердятся, то «это неприемлемо». Но он призвал помнить о том, что пассажирские самолеты «Сухого» эксплуатируют и в США.

Читайте также
Курс рубля резко упал после заявления США о «жестких санкциях»

ПАО «Компания “Сухой”», выпускающее военные самолеты, входит в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, владеет 81,9% акций ПАО). «Сухой» владеет разработчиком SSJ 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). В Сирии ВКС РФ используют, например, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. США периодически обвиняют РФ в химатаках в Сирии, не предоставляя доказательств, Минобороны РФ это отрицает.

В ОАК заявили «Ъ», что «внимательно следят за санкционной повесткой, постоянно оценивая риски», но заявление чиновника Минфина США «комментировать преждевременно». В ГСС отказались от комментариев.

В июле 2006 года «Сухой» уже попадал под санкции США: Вашингтон обвинил компанию в поставках в Иран технологий двойного назначения, но ограничения отменили в ноябре того же года. Минфин США включает физлица и компании, обвиняемые в поставках оружия Дамаску, в SDN-лист.

Это означает фактическую блокировку долларовых расчетов и риски «вторичных санкций» для работающих с этими лицами нерезидентов США.

Под санкции автоматически попадают и компании, в которых санкционные лица владеют от 50%, то есть в случае «Сухого» санкции ударят по ГСС.

Высокопоставленный источник «Ъ» в авиаотрасли подтвердил, что топ-менеджмент готовится «не к самому лучшему исходу»: «Нельзя сказать, что мы боимся, но октября-ноября все ждут с опасением». По его словам, у США сейчас нет причин не вводить санкции.

«Конечно, прорабатываются разные сценарии, пути отхода вам никто не раскроет, но мы обсуждаем все, вплоть до того, что делать, если ограничения на расчеты в долларах введут и для всей оборонки», — рассказал собеседник «Ъ».
Читайте также
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Другой собеседник «Ъ» в отрасли подтверждает проработку пессимистичного сценария. «Валютные ограничения или санкции против партнеров не отпугивают последних, но сильно усложняют расчеты. Если руководство срочно не примется за альтернативные схемы, то может возникнуть ситуация, когда заказы останутся, но мы будем просто записывать долги в книжку», — предупредил он.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев говорит, что в истребителях «Сухого», поставляемых Минобороны РФ, нет комплектующих из стран НАТО, и влияние потенциальных санкций на военный экспорт, включая «вторичные санкции», будет косвенным. Но у SSJ 100 есть поставщики из США и ЕС, указывает эксперт: в частности, UTC Aerospace Systems поставляет системы электроснабжения, колеса и тормоза, B/E Aerospace — кислородные системы, Honeywell — вспомогательные силовые установки, Parker — гидравлические системы, Safran — двигатели (в партнерстве с «ОДК-Сатурн») и шасси, Thales — авионику.

ГСС и ОАК приняли стратегическое решение о замещении этих комплектующих, но на это нужно три-четыре года, оценивает господин Пантелеев.

А распространение санкций США на гражданские программы ударит по всем сторонам, говорит он: в ответ РФ может запретить поставки титана «ВСМПО-Ависмы» для Boeing и закрыть рынок для самолетов Boeing. Олег Пантелеев напоминает, что Минфин США дал отсрочку по контрактам и операциям с акциями «Русала», добиваясь потери контроля Олега Дерипаски над ним, возможно, в случае ГСС проблему можно решить, «переложив акции в другой карман». Не исключено, что гражданский дивизион ОАК, в который войдет ГСС, создается и с расчетом вывести проекты из-под санкционных рисков, заметил он.

Александра Джорджевич, Анатолий Джумайло

 Зачем американцам понадобилось портить космический корабль РФ
Россия может лишиться Курил
Боширов и Петров рассказали о целях поездки в Солсбери
Курс рубля резко упал после заявления США о «жестких санкциях»
Развод невозможен: почему МКС нельзя поделить
Поклонскую лишили думской комиссии
Золотые монеты подменили гаечными ключами при перевозке в Москву
Абэ назвал условие заключения мирного договора с Россией
Спорт
«Локомотив» сыграет с «Динамо» в матче седьмого тура РПЛ Очередной тур чемпионата России по футболу откроется в пятницу центральным матчем московских команд
Hi-Tech
Россия готовится испытать секретное оружие (фото) Это новейшие противодронные системы.
Авто
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор Мошенники устраивают засады на пешеходных переходах, а затем вымогают у водителей деньги за якобы разбитый телефон
Кино
Звезда шоу «Голос» попала в «ВИА Гру» Ульяна Синецкая заменила покинувшую коллектив Анастасию Кожевникову
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Мамы говорят
Ящер Кратко об искусстве. Повтор. 291
sunset Фотоуроки: обсуждение фотографий 278
Лесся муж и его мама... 268
Анастасия Горелова Мама привязана ко мне 200
Леди
Дотянуться до звезды: диета, грим и пластика Николая Баскова Мы решили порассуждать о натуральной (и не очень) красоте знаменитого блондина.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь