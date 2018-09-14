«Сухому» заложили разворот над Атлантикой

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Крупнейший авиаконцерн РФ «Сухой» вместе с дочерней ГСС, выпускающей пассажирский SSJ 100, могут стать очередными объектами санкций Вашингтона. Минфин США проверяет, использовались ли истребители «Сухого» в химатаках в Сирии, факты которых Россия традиционно опровергает. Источники «Ъ» в отрасли признают, что прорабатывается «пессимистичный сценарий», а аналитики отмечают, что на замену западных поставщиков SSJ уйдет до четырех лет, но конфронтация может навредить и самим США.

Минфин США «изучает» возможность введения санкций против компании «Сухой», заявил 13 сентября в Конгрессе помощник министра Маршалл Биллингсли в ответ на вопрос конгрессменов. «Конечно, мы очень обеспокоены тем, что ее самолеты могли использоваться в химических атаках на невинных людей в Сирии», — заявил чиновник, добавив, что если опасения подтвердятся, то «это неприемлемо». Но он призвал помнить о том, что пассажирские самолеты «Сухого» эксплуатируют и в США.

ПАО «Компания “Сухой”», выпускающее военные самолеты, входит в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, владеет 81,9% акций ПАО). «Сухой» владеет разработчиком SSJ 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). В Сирии ВКС РФ используют, например, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. США периодически обвиняют РФ в химатаках в Сирии, не предоставляя доказательств, Минобороны РФ это отрицает.



В ОАК заявили «Ъ», что «внимательно следят за санкционной повесткой, постоянно оценивая риски», но заявление чиновника Минфина США «комментировать преждевременно». В ГСС отказались от комментариев.



В июле 2006 года «Сухой» уже попадал под санкции США: Вашингтон обвинил компанию в поставках в Иран технологий двойного назначения, но ограничения отменили в ноябре того же года. Минфин США включает физлица и компании, обвиняемые в поставках оружия Дамаску, в SDN-лист.

Это означает фактическую блокировку долларовых расчетов и риски «вторичных санкций» для работающих с этими лицами нерезидентов США.

Под санкции автоматически попадают и компании, в которых санкционные лица владеют от 50%, то есть в случае «Сухого» санкции ударят по ГСС.



Высокопоставленный источник «Ъ» в авиаотрасли подтвердил, что топ-менеджмент готовится «не к самому лучшему исходу»: «Нельзя сказать, что мы боимся, но октября-ноября все ждут с опасением». По его словам, у США сейчас нет причин не вводить санкции.

«Конечно, прорабатываются разные сценарии, пути отхода вам никто не раскроет, но мы обсуждаем все, вплоть до того, что делать, если ограничения на расчеты в долларах введут и для всей оборонки», — рассказал собеседник «Ъ».

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Другой собеседник «Ъ» в отрасли подтверждает проработку пессимистичного сценария. «Валютные ограничения или санкции против партнеров не отпугивают последних, но сильно усложняют расчеты. Если руководство срочно не примется за альтернативные схемы, то может возникнуть ситуация, когда заказы останутся, но мы будем просто записывать долги в книжку», — предупредил он.



Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев говорит, что в истребителях «Сухого», поставляемых Минобороны РФ, нет комплектующих из стран НАТО, и влияние потенциальных санкций на военный экспорт, включая «вторичные санкции», будет косвенным. Но у SSJ 100 есть поставщики из США и ЕС, указывает эксперт: в частности, UTC Aerospace Systems поставляет системы электроснабжения, колеса и тормоза, B/E Aerospace — кислородные системы, Honeywell — вспомогательные силовые установки, Parker — гидравлические системы, Safran — двигатели (в партнерстве с «ОДК-Сатурн») и шасси, Thales — авионику.

ГСС и ОАК приняли стратегическое решение о замещении этих комплектующих, но на это нужно три-четыре года, оценивает господин Пантелеев.