«Нам доллары не нужны»: Россия ищет альтернативы
Как Россия попытается уйти от долларовых расчетов.
Как Россия попытается уйти от долларовых расчетов.
Предприятия российского ОПК активно работают над переходом на расчеты в национальных валютах со своими зарубежными партнерами, сообщил
Свет клином не сошелся
Предприятия российского ОПК готовы к переходу на расчеты в национальных валютах. «Нам доллары не нужны, нам рубли нужны», — подчеркнул в беседе с журналистами
По его словам, Федеральная служба по
Отвечая на вопрос, что могло бы стать альтернативой доллару в международных расчетах, Борисов отметил:
Ряд контрактов по военной части, по словам
Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял, что использовать альтернативные валюты в расчетах с клиентами РФ вынужден
По словам Борисова, сейчас «идут интенсивные переговоры, намечены конкретные пути, даны поручения всем финансовым институтам для скорейшего поиска и решения этой проблемы». «Я думаю, что к встрече на высшем уровне, которая состоится в октябре у нашего верховного главнокомандующего с лидером Индии, этот вопрос окончательно будет решен», — сказал он.
Алмазы за рубли, нефть за юани
Предприятия ВПК — не единственные, кто стремится к переходу на расчеты в нацвалютах. Так, в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Газету.Ru» заверили, что все чаще делают ставку на рубль «в тех взаимоотношениях, где мы сами производим расчеты с зарубежными покупателями», а «российские банки устанавливают прямые отношения с Центральными банками и крупными банками стран-покупателей».
О намерении расширять использование нацвалют говорят и в Росатоме. Глава Росатома Алексей Лихачев в кулуарах Восточного экономического форума отметил, что активная работа в этом направлении ведется с Ираном. В Египте, где Россия строит АЭС «Эль-Дабаа», также часть финансирования по линии бюджета республики проводится в местной валюте и тратится внутри страны на услуги местных субподрядчиков.
Тем не менее пока большинство контрактов госкорпорации — долларовые, не очень большая часть — в евро. «Мы будем расширять, конечно, использование (нацвалют при расчетах)», — заверил он.
Первый оплатил в рублях со своего счета в одном из российских банков плановую поставку алмазов, а второй заплатил рублями через филиал ВТБ в Шанхае за драгоценные камни, купленные на аукционе алмазов специальных размеров в Гонконге.
«Сложившаяся на международном алмазном рынке практика предусматривает расчеты между продавцами и покупателями алмазного сырья в долларах США. Мы опробовали альтернативную схему расчетов, чтобы понять, насколько она реализуема и какие нюансы необходимо учитывать. Опыт оказался положительным, и мы будем применять его по мере необходимости», — отметил директор сбытового подразделения компании Евгений Агуреев.
Еще год назад Китайская валютная торговая система (CFETS) объявила о создании платежной системы payment versus payment (PVP) для проведения транзакций в юанях и российских рублях. О намерении расширять использование нацвалют при взаимных расчетов с КНР президент РФ Владимир Путин несколько раз говорил в ходе ВЭФа.
«Это повысит устойчивость банковского обслуживания
Не зависеть от ноги
Китай — не единственный наш спутник на этом пути. «С учетом того, с чем мы сталкиваемся при расчетах в долларах, у большего и большего количества стран возникает желание торговать в национальных валютах», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании форума.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия ведет работу по переходу на расчеты в национальных валютах со странами Ближнего Востока,
Практически весь российский бизнес и зарубежные партнеры готовы к постепенному переходу на взаиморасчеты в национальных валютах, заверил «Газету.Ru» сказал глава
Однако такой переход, по словам Катырина, процесс небыстрый, поскольку надо работать с Центробанком и с каждой отдельно взятой страной. Однако на данный момент уже есть определенные подвижки на этом направлении с Китаем, Ираном, Индией, добавил он.
Переходить на национальные валюты нужно было еще лет десять назад начинать, уверен советник президента РФ Сергей Глазьев. Тогда уже появились первые признаки глобального финансового кризиса и стало понятно, что США будут перекладывать издержки своего структурного кризиса на другие страны, отметив он, добавив, что сейчас этот вопрос «приобрел характер срочной финансовой помощи».
Аналитики смотрят на перспективы перехода к недолларавым расчетам скептически. «Это пока только слова. О реальных переговорах пока ничего не слышно», — отмечает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова.
«Вполне возможно это идет просто риторика, без дел, просто, чтобы показать, что мы друг друга не боимся, а в сухом остатке нынешняя финансовая система устраивает всех. И пока все довольны, коренных изменений не будет», — полагает эксперт.
Главное при возможном отказе от американского доллара при взаимных расчетах при осуществлении внешнеторговой и хозяйственной деятельности — это взаимные курсы и курсовая разница возникающая при определении итоговой стоимости взаимных требований, обращает внимание Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».
Сейчас всем отраслям экономики крайне затруднительно одномоментно отказаться от долларовой привязки, т.к. доллар США является эталоном определения стоимости товаров и услуг, но если в ряде стран или в целом пуле стран примут политическое решение о том, что для целей определения будут использоваться иные механизмы определения эталонной стоимости национальных валют по отношению к другим, то это возможно будет иметь эффект разорвавшейся бомбы, полагает аналитик.
Существование рисков признал и сам Владимир Путин.
В Минфине и ЦБ не смогли дать оперативный комментарий.