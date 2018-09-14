«Нам доллары не нужны»: Россия ищет альтернативы

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Предприятия российского ОПК активно работают над переходом на расчеты в национальных валютах со своими зарубежными партнерами, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По данным источников в отрасли, Рособоронэкспорт уже перестал заключать долларовые контракты. О готовности идти по пути дедолларизации говорят и представители бизнеса, но отмечают, что здесь нужна серьезная поддержка со стороны Центробанка и Минфина.

Свет клином не сошелся

Предприятия российского ОПК готовы к переходу на расчеты в национальных валютах. «Нам доллары не нужны, нам рубли нужны», — подчеркнул в беседе с журналистами вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и «Рособоронэкспорт» проводят серьезную работу в этом направлении. «В принципе, основные наши партнёры — покупатели нашей техники смотрят на эту проблему вполне здраво. Зачем нам иметь контракты с Ираком или Китаем в долларах? В этом нет никакой необходимости», — сказал он.

Отвечая на вопрос, что могло бы стать альтернативой доллару в международных расчетах, Борисов отметил:

«Нас интересует вся валюта, которая имеет реальную рыночную ликвидность, которую мы всегда можем превратить в рубли: евро, швейцарские франки, фунты, рупии. На долларе свет клином не сошёлся».

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Ряд контрактов по военной части, по словам вице-премьера, уже переведены в национальные валюты. Источники «Газеты.Ru» отмечают, что Рособоронэкспорт сейчас все новые контракты заключает не в долларах. В самой организации не ответили на запрос «Газеты.Ru».

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял, что использовать альтернативные валюты в расчетах с клиентами РФ вынужден из-за санкций США, часть из которых напрямую затрагивает «Рособоронэкспорт». «Мы рассматриваем возможность расчетов в национальных валютах — это индийские рупии, китайские юани, дирхамы, а также рубли», — отмечал он (цитата по «Интерфаксу»).

Между тем у российских предприятий уже возникли проблемы: так, Индия с апреля не может провести РФ платежи по ряду оборонных контрактов.

По словам Борисова, сейчас «идут интенсивные переговоры, намечены конкретные пути, даны поручения всем финансовым институтам для скорейшего поиска и решения этой проблемы». «Я думаю, что к встрече на высшем уровне, которая состоится в октябре у нашего верховного главнокомандующего с лидером Индии, этот вопрос окончательно будет решен», — сказал он.

Алмазы за рубли, нефть за юани

Предприятия ВПК — не единственные, кто стремится к переходу на расчеты в нацвалютах. Так, в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Газету.Ru» заверили, что все чаще делают ставку на рубль «в тех взаимоотношениях, где мы сами производим расчеты с зарубежными покупателями», а «российские банки устанавливают прямые отношения с Центральными банками и крупными банками стран-покупателей».

«С рядом зарубежных партнеров мы уже выстроили подобные механизмы расчетов в рублях и стремимся развивать эту тенденцию», — заверили в пресс-службе ОАК, не уточнив при этом, какой процент контрактов уже удалось перевести на эту схему.

О намерении расширять использование нацвалют говорят и в Росатоме. Глава Росатома Алексей Лихачев в кулуарах Восточного экономического форума отметил, что активная работа в этом направлении ведется с Ираном. В Египте, где Россия строит АЭС «Эль-Дабаа», также часть финансирования по линии бюджета республики проводится в местной валюте и тратится внутри страны на услуги местных субподрядчиков.

Тем не менее пока большинство контрактов госкорпорации — долларовые, не очень большая часть — в евро. «Мы будем расширять, конечно, использование (нацвалют при расчетах)», — заверил он.

Антидолларовый эксперимент недавно провела АЛРОСА: компания впервые продала алмазы за рубли. Сделки, как сообщили в компании, были проведены с клиентами из Индии и Китая.

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Первый оплатил в рублях со своего счета в одном из российских банков плановую поставку алмазов, а второй заплатил рублями через филиал ВТБ в Шанхае за драгоценные камни, купленные на аукционе алмазов специальных размеров в Гонконге.

«Сложившаяся на международном алмазном рынке практика предусматривает расчеты между продавцами и покупателями алмазного сырья в долларах США. Мы опробовали альтернативную схему расчетов, чтобы понять, насколько она реализуема и какие нюансы необходимо учитывать. Опыт оказался положительным, и мы будем применять его по мере необходимости», — отметил директор сбытового подразделения компании Евгений Агуреев.

В марте в КНР на Шанхайской бирже были запущены торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях.

Еще год назад Китайская валютная торговая система (CFETS) объявила о создании платежной системы payment versus payment (PVP) для проведения транзакций в юанях и российских рублях. О намерении расширять использование нацвалют при взаимных расчетов с КНР президент РФ Владимир Путин несколько раз говорил в ходе ВЭФа.

«Это повысит устойчивость банковского обслуживания экспортно-импортных операций в условиях сохраняющихся рисков на глобальных рынках», — заявил президент 11 сентября по итогам российско-китайских переговоров.

Не зависеть от ноги

Китай — не единственный наш спутник на этом пути. «С учетом того, с чем мы сталкиваемся при расчетах в долларах, у большего и большего количества стран возникает желание торговать в национальных валютах», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании форума.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия ведет работу по переходу на расчеты в национальных валютах со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Мы эту работу ведем системно уже на протяжении нескольких лет, накопили практику и имеем опыт в части работы коммерческих банков и Центрального банка в тех странах, где нам выгодно вести эту работу, — сказал Мантуров.

Практически весь российский бизнес и зарубежные партнеры готовы к постепенному переходу на взаиморасчеты в национальных валютах, заверил «Газету.Ru» сказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в кулуарах ВЭФ.

«Зачем нам зависеть от того, с какой ноги завтра [президент США Дональд] Трамп встанет?», — сказал он.

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Однако такой переход, по словам Катырина, процесс небыстрый, поскольку надо работать с Центробанком и с каждой отдельно взятой страной. Однако на данный момент уже есть определенные подвижки на этом направлении с Китаем, Ираном, Индией, добавил он.

Переходить на национальные валюты нужно было еще лет десять назад начинать, уверен советник президента РФ Сергей Глазьев. Тогда уже появились первые признаки глобального финансового кризиса и стало понятно, что США будут перекладывать издержки своего структурного кризиса на другие страны, отметив он, добавив, что сейчас этот вопрос «приобрел характер срочной финансовой помощи».

Аналитики смотрят на перспективы перехода к недолларавым расчетам скептически. «Это пока только слова. О реальных переговорах пока ничего не слышно», — отмечает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова.

«Вполне возможно это идет просто риторика, без дел, просто, чтобы показать, что мы друг друга не боимся, а в сухом остатке нынешняя финансовая система устраивает всех. И пока все довольны, коренных изменений не будет», — полагает эксперт.

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Главное при возможном отказе от американского доллара при взаимных расчетах при осуществлении внешнеторговой и хозяйственной деятельности — это взаимные курсы и курсовая разница возникающая при определении итоговой стоимости взаимных требований, обращает внимание Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

Сейчас всем отраслям экономики крайне затруднительно одномоментно отказаться от долларовой привязки, т.к. доллар США является эталоном определения стоимости товаров и услуг, но если в ряде стран или в целом пуле стран примут политическое решение о том, что для целей определения будут использоваться иные механизмы определения эталонной стоимости национальных валют по отношению к другим, то это возможно будет иметь эффект разорвавшейся бомбы, полагает аналитик.

Существование рисков признал и сам Владимир Путин.

«Риски есть, но риски везде есть. Риска с долларом разве не существует? $20 трлн -государственный долг США, и все это нагрузка на доллар. А что дальше будет, никто не знает, ответа на этот вопрос нет. Поэтому риски везде существуют, их нужно минимизировать», — сказал Путин на ВЭФ.