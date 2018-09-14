Самозанятых граждан выведут «из тени»

Источник: AP 2018

Пенсионные взносы для самозанятых будут необязательными, а добровольными. Такое заявление на этой неделе сделал глава ФНС Михаил Мишустин. При этом Госдума напомнила, что примет законопроект о налогообложении индивидуальных предпринимателей уже этой осенью. Сколько будут платить репетиторы, блогеры и домработницы? И можно ли будет обойти закон? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Долгие годы их просто не замечали, но в эпоху кризиса важна каждая копейка. И вот репетиторов, домработниц, нянь и даже блогеров решили обложить налогом — 4% с любой услуги физическому лицу и 6%, если услуга оказывается компании. При этом никаких справок и походов в налоговую — все операции через мобильное приложение, поясняет председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов:

«С тысячи рублей вы заплатите 4%, то есть 40 руб. На этом ваши обязательства перед государством можно считать исполненными. Все списания происходят с вашего текущего счета. Не надо думать, что государство не понимает, что происходит, в каких регионах сколько что стоит. Надо будет подумать: показывать в реальном времени текущие платежи и платить 4 коп. с рубля, или пытаться как-то обмануть государство и платить 20 коп. с рубля».

Казалось бы, все просто: нажал на кнопку, заплатил и спи спокойно. Но многим самозанятым, опрошенным «Ъ FM», не нравится сама идея перейти на легальное положение. Кондитер Юлия, например, опасается, что после этого на ее домашнюю кухню зачастят санитарные инспекторы: «СанПиН не пропускает, потому что должна быть определенная квадратура помещения. В домашних условиях это просто невозможно сделать. Мало кто сможет принимать заказы только от знакомых. Звонил мужчина и захотел заказать торт, и я уже сижу и думаю, а что это — налоговая, или просто мужчина захотел заказать торт? И так сейчас начинают думать все».

Зачем вообще нас трогать, спрашивают самозанятые — мы тихонько зарабатываем себе на хлеб, ничего не просим у государства. Хотя хороший кондитер на дому может заработать 200−300 тыс., если продает через Instagram. У налоговиков ответ: работают сами на себя миллионы, официально зарегистрированы меньше 3 тыс. Целый сектор экономики в тени. Власти забывают одно — среди тех, кого считают самозанятыми, немало бюджетников, которые таким образом подрабатывают. И для них проще бросить дело, чем заморачиваться отношениями с фискальными властями, говорит репетитор русского языка Наталья Данилова: «В нашей отрасли среди самозанятых людей нет стабильности. Очень непрозрачная ситуация получается. Я, наверное, буду думать и посмотрю для начала, как работает эта система, а потом уже буду принимать решение».

Работа на самого себя часто единственная, которая доступна тем, кому за 50 и особенно за 60 — те самые предпенсионеры, которых государство собирается защищать от увольнений. Профессиональная няня Галина Федоровна, которая воспитывает чужих детей почти 20 лет, недоумевает, зачем государство само создает себе проблемы. «Все это существует уже очень давно, это называется теневая экономика. И таких очень много. Например, у меня приятельница работала в семье газпромовца. Там были служащие, садовники, водители — всего 15 человек, все самозанятые. И вот хотят пенсионный возраст повысить. У меня уже нет сил работать с детьми с той отдачей, с какой надо с ними работать. Я просто уйду и буду сидеть, мне есть с кем сидеть».