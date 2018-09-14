Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва резко ответила Трампу на угрозу бомбить войска РФ
Возрождение «Ската»: чем Россия испугала запад
Дочь Игоря Николаева восхитила соцсети талантом сказочницы
Трагедия в эфире «Доброго утра»: внезапно скончалась писательница
Россиянки выиграли 3 золотые медали за день на ЧМ по гимнастике
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
США сообщили РФ об атаке на Сирию за 15 минут до падения ракет
Скрипаль заявила, что знает Петрова и Боширова
Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев будут вести «Жди меня»
Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске в фильме о ней
Певица Лолита заявила о своей тяжелой болезни - СМИ
49-летняя Меньшова показала округлившийся живот
Пропала самая высокооплачиваемая китайская актриса
Назван фрукт, который портится в холодильнике
Состояние Дарьи Друзьяк ухудшилось - подробности
Звезда КВН умирает от рака крови - СМИ
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Фоторепортажи
15Умер Иосиф Кобзон
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
13:39 (мск), источник: RNS

ЦБ впервые с декабря 2014 года повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,5%, сообщается на сайте регулятора. Последний раз ставка повышалась 16 декабря 2014 года, когда показатель вырос сразу на 6,5 п.п. — до 17%.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5−5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», — отмечает регулятор.

Банк России отмечает, что он будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза. Кроме того, регулятор будет учитывать риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Читайте также
Курс рубля резко упал после заявления США о «жестких санкциях»

Ранее, 27 июля, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. 15 июня Центробанк также сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что регулятор не исключает возможности ее повышения, если будет сочетание факторов, которые приведут к резкому усилению проинфляционных рисков.

В начале сентября Набиуллина заявила, что Банк России фиксирует появление нескольких факторов в пользу возможного повышения ключевой ставки, однако решение по ставке будет принимать совет директоров ЦБ. О наличии предпосылок для повышения ключевой ставки ЦБ заявил также глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Московского финансового форума.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

Банк России меж двух огней: факторы, влияющие на ставку
Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
 Почему Медведев заявил о возможной корректировке пенсионного законодательства в будущем
Путин предложил заключить мирный договор с Японией без предварительных условий
Украина получила шанс не возвращать России $3 млрд
У Солнечной системы появился конкурент
Взорванный лед: как действуют ракетные атомоходы в Арктике
В каждом третьем регионе России выросла смертность от рака
СМИ: в Нидерландах задержали двух шпионов из России
В Росгвардии объяснили обращение Золотова к Навальному
Джефф Монсон вступил в должность депутата Красногорска
Спорт
Как провели паузу на сборные топ-клубы РПЛ Все новости - в одном месте
Hi-Tech
Российские пираты выложили в сеть почти половину кинопремьер года В этом году будет поставлен рекорд по пиратству.
Авто
Toyota и Lexus перестанут быть привлекательными для угонщиков Как известно, автомобили Toyota и Lexus пользуются повышенной «популярностью» как объекты угона или кражи
Кино
«Беременная» Чулпан Хаматова на съемках сериала: первое фото Актриса снимается в экранизации исторического романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»
Недвижимость
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
История россиянина о жизни в Германии
Известная фигуристка разбогатела, продав дом после развода
Дети
5-летний сын Плющенко и Рудковской вошел в список самых красивых детей мира Рейтинг основан на количестве подписчиков в соцсетях у детей и упоминаниях в СМИ
Леди
Дотянуться до звезды: диета, грим и пластика Николая Баскова Мы решили порассуждать о натуральной (и не очень) красоте знаменитого блондина.
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь