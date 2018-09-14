ЦБ впервые с декабря 2014 года повысил ключевую ставку

Источник: РИА "Новости"

«Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5−5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», — отмечает регулятор.

Банк России отмечает, что он будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза. Кроме того, регулятор будет учитывать риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Ранее, 27 июля, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. 15 июня Центробанк также сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что регулятор не исключает возможности ее повышения, если будет сочетание факторов, которые приведут к резкому усилению проинфляционных рисков.

В начале сентября Набиуллина заявила, что Банк России фиксирует появление нескольких факторов в пользу возможного повышения ключевой ставки, однако решение по ставке будет принимать совет директоров ЦБ. О наличии предпосылок для повышения ключевой ставки ЦБ заявил также глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Московского финансового форума.