Повышенная ставка укрепила рубль

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Решение Банка России заморозить покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца года привело к резкому росту рубля. Курс доллара рухнул до 67,46 руб./$ — минимального значения с конца августа. Ежедневные покупки, которые должны были возобновиться с октября, оценивались в $300 млн. И снятие дополнительного давления помогло укрепиться российской валюте.

Почти сразу после объявления о решении Банка России поднять ключевую ставку на 0,25%, до 7,5% российская валюта резко пошла вверх. Курс доллара за полчаса биржевых торгов рухнул с 68,36 руб./$ до 67,46 руб./$, вернувшись к значениям конца августа. Объем торгов за этот период превысил $1 млрд.

Подобные меры укрепляют национальную валюту. Однако более действенным оказалось сегодняшнее решение Банка России «продлить приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца декабря 2018 года».

Как поясняет главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, «при текущих ценах на нефть ежемесячный объем покупок иностранной валюты мог бы составлять около 400 млрд руб. в месяц, и отсутствие столь заметного навеса спроса на валютную ликвидность, разумеется позитивно для рубля».

По оценке главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, отказ от покупки валюты до конца года означает, что «из системы не уйдет $18−20 млрд, исходя из планов по ее закупке Минфином, что будет способствовать укреплению рубля». Кроме того, по его мнению, сегодняшнее заседание ЦБ «можно ассоциировать с началом цикла повышения ключевой ставки».

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Даже после сегодняшнего роста, по мнению участников рынка, рубль остается недооцененным. Однако, по мнению Михаила Поддубского, «наличие текущих рисков (общая слабость всей группы валют развивающихся стран, опасения относительно развития санкционной истории) делают нивелирование данной недооценки на текущий момент проблематичным». Поэтому на горизонте ближайших двух месяцев аналитики оценивают изменение курса доллара в диапазоне 65−69 руб./$.

Как пояснил ЦБ, решение «о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты… будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках». При этом отложенные покупки «могут быть осуществлены в течение 2019 года и последующих лет».

Дмитрий Михайлович