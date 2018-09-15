Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья

Источник: Агентство «Москва»

«Из 1163 сделок с дорогим жильем, зарегистрированных по договорам долевого участия (ДДУ) в первом полугодии 2018 года,

319 (27,7 процента) имеют ипотечную составляющую, — отмечается в материалах исследования. — При этом в премиальном сегменте средний расчетный бюджет объекта, покупаемого в кредит, составляет почти 32 миллиона рублей. Для элитной недвижимости данный показатель достигает около 72 миллионов рублей».

Аналитики отмечают, что средний бюджет покупок на собственные средства в сегменте дорогого жилья не превышает 54 миллионов рублей. «Ипотека оформлялась на квартиры с бюджетом в 200, 300 и 350 миллионов рублей», — подчеркивают эксперты Urbanus.ru.

В категории элитных лотов спрос на банковские кредиты за полугодие оказался трехкратным — с 21 до 60 ДДУ. В премиальном сегменте прирост составил порядка 15 процентов.