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02:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья

В первом полугодии 2018 года более 27 процентов сделок с высокобюджетным жильем в Москве заключены с привлечением ипотеки. Об этом свидетельствуют данные материалов портала Urbanus.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Источник: Агентство «Москва»

«Из 1163 сделок с дорогим жильем, зарегистрированных по договорам долевого участия (ДДУ) в первом полугодии 2018 года,
319 (27,7 процента) имеют ипотечную составляющую, — отмечается в материалах исследования. — При этом в премиальном сегменте средний расчетный бюджет объекта, покупаемого в кредит, составляет почти 32 миллиона рублей. Для элитной недвижимости данный показатель достигает около 72 миллионов рублей».

Аналитики отмечают, что средний бюджет покупок на собственные средства в сегменте дорогого жилья не превышает 54 миллионов рублей. «Ипотека оформлялась на квартиры с бюджетом в 200, 300 и 350 миллионов рублей», — подчеркивают эксперты Urbanus.ru.

В категории элитных лотов спрос на банковские кредиты за полугодие оказался трехкратным — с 21 до 60 ДДУ. В премиальном сегменте прирост составил порядка 15 процентов.

Ранее в сентябре эксперты консалтинговой компанией Knight Frank раскрыли данные аналитического отчета «Богатство» (Wealth Report), согласно которому за год к осени 2018-го средняя цена квадратного метра элитного жилья в 20 крупнейших мегаполисах мира увеличилась на 4 процента, тогда как еще в декабре 2017-го годовой рост доходил до 6 процентов. В Москве цены на рынке дорогой недвижимости в долларовом эквиваленте выросли на 2 процента.

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