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15:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты детали плана борьбы с ростом цен на бензин

Правительство определилось с налоговым маневром, который поможет урегулировать ценообразование на топливном рынке. Об итогах совещания представителей министерств и крупнейших нефтяных компаний рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает РБК.

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Налоговый маневр будет строиться на изменении расчета демпфирующей надбавки. Данная надбавка является инструментом для сглаживания колебания цен на топливо на внутрироссийском рынке. Расходы на нее решено поделить поровну между государством и нефтяниками. Таким образом, при росте цен на нефть и ослаблении рубля компаниям станет выгоднее экспортировать топливо и сдерживать цены на внутреннем рынке по социальным причинам.

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Также ключевым для маневра станет показатель нетбэка — он рассчитывается на основе экспортной стоимости топлива, из которой вычитаются расходы на транспорт и пошлину. Если он превысит условную цену внутреннего рынка, нефтяные компании вернут половину выручки, которую они потеряют из-за поставок топлива на российский рынок, а не на экспорт.

На эту сумму будет снижена закупка валюты и трансфер в Фонд национального благосостояния, который предусмотрен бюджетным правилом.

Кроме того, условная цена для внутреннего рынка была значительно снижена: 5,6 тысячи рублей за тонну бензина вместо 56 тысяч и пять тысяч рублей за тонну дизеля вместо 50 тысяч. Представитель вице-премьера пояснил, что благодаря этому дополнительная выручка нефтяных компаний вырастет.

Закон о налоговом маневре должен заработать с 2019 года. Сроки введения демпфирующей надбавки и источники финансирования еще обсуждаются.

Цены на бензин в России начали повышаться в апреле. К началу лета они выросли на 8 рублей. Для их сдерживания власти приняли меры — завершили налоговый маневр в нефтяной отрасли, предполагающий выплату обратного акциза нефтеперерабатывающим заводам в зависимости от конъюнктуры, отменили повышение акцизов и приняли закон, позволяющий повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до уровня в 90 процентов от пошлин на нефть.

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