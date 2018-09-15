Раскрыты детали плана борьбы с ростом цен на бензин

Налоговый маневр будет строиться на изменении расчета демпфирующей надбавки. Данная надбавка является инструментом для сглаживания колебания цен на топливо на внутрироссийском рынке. Расходы на нее решено поделить поровну между государством и нефтяниками. Таким образом, при росте цен на нефть и ослаблении рубля компаниям станет выгоднее экспортировать топливо и сдерживать цены на внутреннем рынке по социальным причинам.

Также ключевым для маневра станет показатель нетбэка — он рассчитывается на основе экспортной стоимости топлива, из которой вычитаются расходы на транспорт и пошлину. Если он превысит условную цену внутреннего рынка, нефтяные компании вернут половину выручки, которую они потеряют из-за поставок топлива на российский рынок, а не на экспорт.

На эту сумму будет снижена закупка валюты и трансфер в Фонд национального благосостояния, который предусмотрен бюджетным правилом.

Кроме того, условная цена для внутреннего рынка была значительно снижена: 5,6 тысячи рублей за тонну бензина вместо 56 тысяч и пять тысяч рублей за тонну дизеля вместо 50 тысяч. Представитель вице-премьера пояснил, что благодаря этому дополнительная выручка нефтяных компаний вырастет.

Закон о налоговом маневре должен заработать с 2019 года. Сроки введения демпфирующей надбавки и источники финансирования еще обсуждаются.